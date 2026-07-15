يران ا ق ش بازالارىنا سوققىلاردى توقتاتپايتىنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM – يران اسكەرى ۆاشينگتوننىڭ ارەكەتتەرىنە جاۋاپ رەتىندە ا ق ش- تىڭ اسكەري بازالارىنا سوققىلار جالعاسا بەرەتىنىن مالىمدەدى.
ءمان-جاي
يران ارمياسىنىڭ قوعاممەن بايلانىس قىزمەتى يوردانياداعى ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنىڭ «ءال-ازراك» اۋە بازاسىنا كاميكادزە-دروندارمەن سوققى جاسالعانىن حابارلادى. Mehr اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، شابۋىلدىڭ نىساناسىنا امەريكالىق F-18 جويعىش ۇشاقتارى ورنالاسقان ورىندار، تۇرعىن كورپۋستار جانە اسكەري تەحنيكا ساقتالعان ءىرى انگار تۇسكەن.
يران اسكەرى بۇل شابۋىل ا ق ش- تىڭ يران اۋماعىنا جاساعان سوققىلارىنا جانە اتىستى توقتاتۋ رەجيمىنىڭ بۇزىلۋىنا جاۋاپ رەتىندە ۇيىمداستىرىلعانىن مالىمدەدى.
سونداي-اق اسكەري ۆەدومستۆو «جاۋاپسىز قالاتىن شابۋىلدار ءداۋىرى اياقتالدى» دەپ اتاپ ءوتىپ، مۇنداي وپەراتسيالار «تۇپكىلىكتى جەڭىسكە» جەتكەنگە دەيىن جالعاساتىنىن ەسكەرتتى.
ا ق ش پەن يران 8-شىلدەدەن بەرى ءبىر-بىرىنە سوققى جاساپ كەلەدى. بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كونگرەسكە ەكى ەلدىڭ سوعىس جاعدايىندا ەكەنىن رەسمي تۇردە حابارلاعان بولاتىن.