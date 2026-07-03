يران مەن ماگاتە ىنتىماقتاستىعى قايتا جاندانۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگى (ماگاتە) الداعى بىرنەشە اپتا ىشىندە يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا قول جەتكىزەدى دەپ ۇمىتتەنەدى.
بۇل تۋرالى ماگاتەنىڭ باس ديرەكتورى رافاەل گروسسي ريا نوۆوستي اگەنتتىگىنە بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- بۇل الداعى بىرنەشە اپتادا، تىم كەشىكپەي جۇزەگە اسادى دەپ ۇمىتتەنەمىن. ولار قول قويعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمدا جان-جاقتى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ ءۇشىن 60 كۇن مەرزىم قاراستىرىلعان. ارينە، قۇجات تەك يادرولىق ماسەلەلەردى عانا قامتىمايدى، - دەدى رافاەل گروسسي.
ونىڭ ايتۋىنشا، مەموراندۋمدا ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىنىڭ ەركىندىگىن قامتاماسىز ەتۋ جانە اتىستى توقتاتۋعا بايلانىستى اۋماقتىق تۇتاستىق ماسەلەلەرى دە قامتىلعان.
- ياعني قۇجاتتا كوپتەگەن ماڭىزدى ءارى كۇردەلى ماسەلەلەر قاراستىرىلعان. تاراپتار وزدەرىنە وسى ەكى ايلىق مەرزىمدى بەلگىلەپ وتىر. ۋاقىت ءوتىپ جاتىر، سوندىقتان بەلگىلەنگەن مەرزىمنىڭ اياقتالۋىنا كوپ قالعان جوق. ەگەر وسى ۋاقىت ارالىعىندا تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلسە، ناقتى جۇمىستى باستاۋعا مۇمكىندىك تۋادى. البەتتە، بۇل جۇمىس يادرولىق نىساندارعا قول جەتكىزۋدى دە قامتيدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ماگاتە باسشىسى.
ەسكە سالايىق، بيىلعى 18-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى يران مەن ا ق ش اسكەري قاقتىعىستى اياقتاۋعا باعىتتالعان ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قاشىقتان قول قويعان بولاتىن. قاقتىعىس 28-اقپاندا باستالعان ەدى. قۇجاتتا ا ق ش- تىڭ تەڭىز بلوكاداسىن الىپ تاستاۋ جانە يراننىڭ ورمۋز بۇعازىنداعى كەمە قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرۋ مەرزىمدەرى دە ايقىندالعان.
2025-جىلعى ماۋسىمدا ا ق ش يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا سوققى جاساعاننان كەيىن تەگەران ماگاتە- مەن ىنتىماقتاستىقتى جانە اگەنتتىك ينسپەكتورلارىنىڭ يادرولىق نىساندارعا قول جەتكىزۋىن شەكتەدى. يران بيلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، ۇيىممەن ءوزارا ءىس-قيمىلعا قاتىستى بارلىق شەشىمدى ەلدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جوعارى كەڭەسى قابىلدايدى.
2025-جىلعى 13-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى يزرايل يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستاپ، تەگەراندى جاسىرىن اسكەري يادرولىق باعدارلامانى جۇزەگە اسىرىپ جاتىر دەپ ايىپتادى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە يران دا شابۋىلدار جاسادى. ەكى تاراپ 12 كۇن بويى ءوزارا سوققىلارمەن الماستى. كەيىن قاقتىعىسقا ا ق ش قوسىلىپ، 22-ماۋسىمعا قاراعان ءتۇنى يراننىڭ يادرولىق نىساندارىنا سوققى بەردى.
وعان جاۋاپ رەتىندە يران 23-ماۋسىم كەشىندە كاتارداعى ا ق ش- تىڭ ءال-ۋدەيد اسكەري بازاسىنا زىمىراندىق شابۋىل جاسادى. وسىدان كەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يران امەريكالىق بازاعا جاساعان سوققىمەن «ىشىندەگى كەرنەۋدى شىعاردى» دەگەن ءۇمىت ءبىلدىرىپ، سونداي-اق يزرايل مەن يران بىتىمگە كەلۋگە كەلىسكەنىن مالىمدەدى.