يران ە ا ە و- عا تاۋەلسىز قارجىلىق ەسەپ ايىرىسۋ جۇيەسىن قۇرۋدى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM - يراننىڭ ونەركاسىپ، كەنىشتەر جانە ساۋدا ءمينيسترى سەيەد موحامماد اتاباك ە ا ە و اياسىندا تاۋەلسىز قارجىلىق ەسەپ ايىرىسۋ تەتىگىن قۇرۋ باستاماسىن كوتەردى.
يران ءمينيسترى ءبىر جىلدان استام ۋاقىت بۇرىن يران يسلام رەسپۋبليكاسى مەن ە ا ە و- عا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى ەركىن ساۋدا تۋرالى كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋ باستالعانىن ەسكە سالدى.
- بۇل كەلىسىم قاتىسۋشى ەلدەردىڭ ۇلتتىق ەكونوميكالارى مەن كاسىپكەرلەرىنە جاڭا مۇمكىندىكتەر اشتى، ءوزارا ساۋدا كولەمىن ارتتىرۋعا نەگىز قالادى جانە قازىردىڭ وزىندە ەلدەرىمىز اراسىنداعى تاۋار اينالىمىنىڭ وسۋىنە ىقپال ەتىپ وتىر. ءبىزدىڭ ساۋدا الەۋەتىمىز قازىرگى كورسەتكىشتەردەن الدەقايدا جوعارى ەكەنىنە سەنىمدىمىن جانە بۇل ءوسىم جالعاسا بەرەدى، - دەدى سەيەد موحامماد اتاباك استانادا وتكەن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەستىڭ وتىرىسىندا.
يران ءمينيسترىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل قاجەتتى ينفراقۇرىلىمدى قۇرۋ مەن دامىتۋدى، سونىڭ ىشىندە تاۋەلسىز قارجىلىق ەسەپ ايىرىسۋ تەتىگىن قالىپتاستىرۋدى جانە ۇلتتىق ۆاليۋتالاردى پايدالانۋدى تالاپ ەتەدى.
- يران يسلام رەسپۋبليكاسى ە ا ە و- عا مۇشە كەيبىر ەلدەرگە قارسى باعىتتالعان ءۇشىنشى مەملەكەتتەردىڭ ادىلەتسىز ءارى زاڭسىز سانكسيالارىنان ۇيىمدى قورعاۋ ماقساتىندا سىرتقى كۇشتەرگە تاۋەلسىز قارجىلىق ەسەپ ايىرىسۋ جۇيەسىن قۇرۋ قاجەت دەپ سانايدى، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ە ا ە و ەلدەرى جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن دامىتۋ تۋرالى بىرلەسكەن مالىمدەمە قابىلدادى.