يران مەن ا ق ش ورمۋز بۇعازى ءۇشىن كۇرەستى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - يران مەن ا ق ش اراسىنداعى اسكەري شيەلەنىس قايتا كۇشەيىپ، تاراپتار ورمۋز بۇعازىن باقىلاۋ ءۇشىن شابۋىلدارىن جالعاستىرىپ جاتىر.
بۇل جاعداي الەمدىك مۇناي باعاسىنىڭ سوڭعى ءتورت اپتاداعى ەڭ جوعارى دەڭگەيگە كوتەرىلۋىنە اسەر ەتتى.
سەيسەنبى كۇنى يران يوردانياداعى ا ق ش- تىڭ اسكەري اۋە بازاسىنا بالليستيكالىق زىمىراندار ۇشىرعان، دەپ جازادى Reuters. بۇعان جاۋاپ رەتىندە ا ق ش بەس ساعات بويى يرانداعى نىساندارعا سوققى جاساعان.
ا ق ش اسكەرى يران سەنبى كۇنى ورمۋز بۇعازىن جاباتىنىن مالىمدەگەننەن كەيىن ءۇشىنشى ءتۇن قاتارىنان شابۋىلدارىن جالعاستىرىپ كەلەدى. وسىعان بايلانىستى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يراننىڭ تەڭىز تاسىمالىنا قويىلعان بلوكادانى قايتا كۇشەيتىپ، ورمۋز بۇعازى ارقىلى وتەتىن كەمەلەردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن 20 پايىزدىق قورعاۋ تولەمىن ەنگىزۋدى ۇسىنعان.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، جاڭا شابۋىلدار وتكەن ايدا قول جەتكىزىلگەن ۋاقىتشا كەلىسىمنىڭ سوعىستى تولىق توقتاتۋعا جەتكىلىكسىز بولۋى مۇمكىن ەكەنىن كورسەتەدى. ءتورت ايدان استام ۋاقىتقا سوزىلعان قاقتىعىس الەمدىك ەنەرگيا تاسىمالىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ، ينفلياتسيانىڭ وسۋىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى كۇشەيتكەن.
ايماقتىق ساراپشىلار ازىرگە اسكەري ءىس-قيمىلدار باقىلاۋدا ەكەنىن، ەكى تاراپ تا ونى بەيبىت كەلىسسوزدەردەگى قىسىم تەتىگى رەتىندە پايدالانۋعا تىرىسىپ وتىرعانىن ايتادى. دەگەنمەن جاعدايدىڭ باقىلاۋدان شىعىپ كەتۋ قاۋپى ساقتالىپ وتىر.
كارنەگي قورىنىڭ تاياۋ شىعىس ورتالىعىنىڭ اعا عىلىمي قىزمەتكەرى يەزيد سايگتىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى جاعدايدا تاراپتاردىڭ تولىق اۋقىمدى سوعىسقا قايتا ورالۋى ەكىتالاي.
مەنىڭشە، ەكى تاراپ تا تولىققاندى سوعىستى قايتا باستاۋعا اسىقپايدى. سەبەبى مۇنداي جاعدايدا ترامپتىڭ ءوزى دە ساياسي شىعىنعا ۇشىرايدى. ءبىراق يراندىقتاردىڭ ءوز كۇشىن اسىرا باعالاۋ قاۋپى بار. مۇنداي قاۋىپ ترامپقا دا قاتىستى، - دەدى ساراپشى.
وسى وقيعالاردىڭ اياسىندا سەيسەنبى كۇنى Brent ماركالى مۇنايدىڭ فيۋچەرستىك باعاسى باررەلىنە 86 دوللاردان استى. دەگەنمەن بۇل كورسەتكىش سوعىس باستالعاننان بەرگى ەڭ جوعارى دەڭگەيدەن ءالى دە تومەن ەكەنى ايتىلدى.