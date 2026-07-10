يران ا ق ش-تىڭ كۋۆەيت پەن باحرەيندەگى اسكەري نىساندارىنا سوققى جاساعانىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - يران بيلىگى كۋۆەيت پەن باحرەيندەگى ا ق ش-تىڭ اسكەري نىساندارىنا زىمىران جانە دروندارمەن سوققى جاسالعانىن حابارلادى.
تەگەران بۇل ارەكەتتى ا ق ش-تىڭ يران اۋماعىنا جاساعان شابۋىلىنا جاۋاپ دەپ اتادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى حابارلادى.
يراننىڭ يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى (كسير) تاراتقان مالىمدەمەگە سايكەس، وپەراتسيانى اسكەري-تەڭىز جانە اۋە-عارىش كۇشتەرى بىرلەسىپ جۇرگىزگەن.
مالىمدەمەدە كۋۆەيتتەگى اريفدجان جانە ءالي ءاس-سالەم اسكەري بازالارى، سونداي- اق باحرەيندەگى دجۋففاير اۋدانىنداعى نىساندار مەن شەيح-يسا اۋە بازاسى نىساناعا الىنعانى ايتىلعان.
كەيىنىرەك يران ارمياسى وپەراتسيا اياسىندا كاتارداعى اسكەري نىساندارعا دا شابۋىل جاسالعانىن حابارلادى. سونداي-اق سوققىلار كەزىندە شابۋىلداۋشى ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى قولدانىلعانى ءمالىم بولدى.
يران تاراپىنىڭ مالىمەتىنشە، كۋۆەيتتەگى Patriot اۋە قورعانىس زىمىران كەشەنى، كاتارداعى ەرتە ەسكەرتۋ بەكەتى جانە باحرەيندەگى ا ق ش اسكەري كۇشتەرىنىڭ جانارماي ينفراقۇرىلىمى نىساناعا الىنعان.
ءوز كەزەگىندە كۋۆەيت بيلىگى اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرى يران اۋماعىنان ۇشىرىلعان ءۇش بالليستيكالىق زىمىراندى، ءبىر قاناتتى زىمىراندى جانە ون ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتىن اۋەدە جويعانىن مالىمدەدى.
كۋۆەيت تاراپىنىڭ دەرەگىنشە، زىمىران قالدىقتارىنىڭ قۇلاۋىنان بىرنەشە نىسان زاقىمدانىپ، ءبىر ادام جارالانعان. ونىڭ جاعدايى تۇراقتى دەپ باعالانۋدا. ەلدىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى يراننىڭ ارەكەتىن قاتاڭ ايىپتاپ، ونى كۋۆەيتتىڭ ەگەمەندىگىن ورەسكەل بۇزۋ جانە تەگەراننىڭ قايتالانىپ وتىرعان دۇشپاندىق ساياساتىنىڭ كورىنىسى دەپ اتادى.
باحرەين بيلىگى دە اۋە دابىلىن جاريالادى. ەلدىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تۇرعىنداردى سابىر ساقتاپ، جاقىن ماڭداعى قاۋىپسىز ورىندارعا پانالاۋعا شاقىردى.
كسير بۇل وپەراتسيانى ا ق ش-تىڭ يرانعا جاساعان سوققىلارىنا بەرىلگەن «جازالاۋ سيپاتىنداعى جاۋاپتىڭ» العاشقى كەزەڭى دەپ باعالاپ، ەگەر شابۋىلدار قايتالانسا، ايماقتاعى ا ق ش-تىڭ وزگە دە اسكەري نىساندارى نىساناعا الىناتىنىن ەسكەرتتى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ا ق ش بەيسەنبىگە قاراعان ءتۇنى يران اۋماعىنداعى 90 نىسانعا اۋە سوققىسىن جاساعان بولاتىن. وعان دەيىنگى كۇنى ا ق ش يرانداعى 80 نىسانعا شابۋىل جاساپ، كەيىن يران كۋۆەيت پەن باحرەيندەگى امەريكالىق اسكەري نىساندارعا جاۋاپ سوققىسىن جاساعانى حابارلانعان ەدى.