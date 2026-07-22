يران ا ق ش-تىڭ باحرەين، كۋۆەيت جانە يوردانياداعى نىساندارىنا قايتا سوققى جاسادى
استانا. kazinform - يران قارۋلى كۇشتەرى ا ق ش-تىڭ يسلام رەسپۋبليكاسىنا جاساعان كەزەكتى شابۋىلدارىنا جاۋاپ رەتىندە باحرەين، كۋۆەيت جانە يوردانياداعى امەريكالىق نىساندارعا قايتادان زىمىران جانە دروندارمەن سوققى جاسادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بۇل تۋرالى يراننىڭ يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ (ك س ي ر) Sepah News رەسمي اقپاراتتىق پورتالىندا جاريالانعان مالىمدەمەدە ايتىلعان.
مالىمدەمەگە سايكەس، ك س ي ر-دىڭ اۋە- عارىش كۇشتەرى باحرەين مەن كۋۆەيتتەگى ا ق ش-تىڭ اۋە قورعانىسى جۇيەلەرىنە، راديولوكاتسيالىق ستانتسيالارىنا، بايلانىس ينفراقۇرىلىمىنا جانە باسقا دا اسكەري نىساندارىنا، سونداي-اق يوردانياداعى امەريكالىق اسكەري نىساندارعا سوققى بەرگەن.
ك س ي ر بۇل شابۋىلداردىڭ ا ق ش-تىڭ سوققىلارىنا جاۋاپ رەتىندە جاسالعانىن جانە وڭىردەگى امەريكالىق اسكەري نىساندارعا قارسى اۋقىمدى زىمىراندىق ءارى دروندىق وپەراتسيالارعا جول اشۋعا باعىتتالعانىن مالىمدەدى.
بۇدان بولەك، يران ارمياسى كۋۆەيت پەن باحرەيندەگى ا ق ش-تىڭ بىرنەشە اسكەري نىسانىنا، سونىڭ ىشىندە اريفدجان اسكەري بازاسىنا، احماد ءال-جابەر جانە شەيح-يسا اۋە بازالارىنا زىمىراندار جانە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ارقىلى سوققى جاساعانىن حابارلادى.
سونداي-اق ك س ي ر باحرەيندەگى Amazon كومپانياسىنىڭ دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىنا شابۋىل جاساعانىن مالىمدەدى. يران تاراپى مۇنى ا ق ش-تىڭ ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى سالىنىپ جاتقان «دارحوۆەين» اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنا جاساعان سوققىسىنا جاۋاپ دەپ اتادى.