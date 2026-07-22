KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يران ا ق ش-تىڭ باحرەين، كۋۆەيت جانە يوردانياداعى نىساندارىنا قايتا سوققى جاسادى

    استانا. kazinform - يران قارۋلى كۇشتەرى ا ق ش-تىڭ يسلام رەسپۋبليكاسىنا جاساعان كەزەكتى شابۋىلدارىنا جاۋاپ رەتىندە باحرەين، كۋۆەيت جانە يوردانياداعى امەريكالىق نىساندارعا قايتادان زىمىران جانە دروندارمەن سوققى جاسادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    Иран АҚШ-тың Бахрейн, Кувейт және Иорданиядағы нысандарына қайта соққы жасады
    Фото: 1lurer

    بۇل تۋرالى يراننىڭ يسلام رەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ (ك س ي ر) Sepah News رەسمي اقپاراتتىق پورتالىندا جاريالانعان مالىمدەمەدە ايتىلعان.

    مالىمدەمەگە سايكەس، ك س ي ر-دىڭ اۋە- عارىش كۇشتەرى باحرەين مەن كۋۆەيتتەگى ا ق ش-تىڭ اۋە قورعانىسى جۇيەلەرىنە، راديولوكاتسيالىق ستانتسيالارىنا، بايلانىس ينفراقۇرىلىمىنا جانە باسقا دا اسكەري نىساندارىنا، سونداي-اق يوردانياداعى امەريكالىق اسكەري نىساندارعا سوققى بەرگەن.

    ك س ي ر بۇل شابۋىلداردىڭ ا ق ش-تىڭ سوققىلارىنا جاۋاپ رەتىندە جاسالعانىن جانە وڭىردەگى امەريكالىق اسكەري نىساندارعا قارسى اۋقىمدى زىمىراندىق ءارى دروندىق وپەراتسيالارعا جول اشۋعا باعىتتالعانىن مالىمدەدى.

    بۇدان بولەك، يران ارمياسى كۋۆەيت پەن باحرەيندەگى ا ق ش-تىڭ بىرنەشە اسكەري نىسانىنا، سونىڭ ىشىندە اريفدجان اسكەري بازاسىنا، احماد ءال-جابەر جانە شەيح-يسا اۋە بازالارىنا زىمىراندار جانە ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ارقىلى سوققى جاساعانىن حابارلادى.

    سونداي-اق ك س ي ر باحرەيندەگى Amazon كومپانياسىنىڭ دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعىنا شابۋىل جاساعانىن مالىمدەدى. يران تاراپى مۇنى ا ق ش-تىڭ ەلدىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى سالىنىپ جاتقان «دارحوۆەين» اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنا جاساعان سوققىسىنا جاۋاپ دەپ اتادى.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور