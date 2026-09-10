يران ا ق ش- پەن سوعىستى توقتاتۋدىڭ شارتتارىن اتادى
استانا. KAZINFORM - يران يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسى ا ق ش- پەن سوعىستى توقتاتۋ جانە ايماقتاعى تۇراقتىلىقتى قالپىنا كەلتىرۋ ءۇشىن ورىندالۋى ءتيىس ءبىرقاتار شارتتى اتادى، دەپ حابارلايدى Fars.
يسلام ريەۆوليۋتسياسى ساقشىلار كورپۋسىنىڭ رەسمي وكىلى، بريگادا گەنەرالى حوسەين موحەببيدىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتون ەڭ الدىمەن اسكەري ءىس-قيمىلداردى تولىق توقتاتىپ، تەگەرانعا قارسى جاڭا قوقان-لوقىدان باس تارتۋى كەرەك.
يران تاراپى قويعان تالاپتاردىڭ قاتارىندا يزرايل اسكەرىن ليۆاننان شىعارۋ، يەمەن بلوكاداسىن توقتاتۋ، يراننىڭ 24 ميلليارد دوللار كولەمىندەگى بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىن بوساتۋ، سونداي-اق ەلدىڭ يادرولىق جانە زىمىران باعدارلامالارىنا ارالاسپاۋ بار.
- ەگەر قارسىلاس قازىرگى جاعدايدى توقتاتقىسى كەلسە، سوعىستى تولىق توقتاتىپ، قايتالاما قوقان-لوقىدان باس تارتۋى كەرەك. وسى شارتتاردىڭ ورىندالۋى ايماقتاعى تۇراقتىلىقتى قالپىنا كەلتىرۋگە جانە ورمۋز بۇعازىن اشۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ەگەر قارسىلاس ەلىمىزدەگى ەكى نەمەسە ءۇش نىسانعا سوققى جاساسا، يران كۇشتەرى ونىڭ 20 نىسانىنا جاۋاپ سوققىسىن بەرە الادى، - دەدى حوسەين موحەببي.
ونىڭ مالىمەتىنشە، سوعىس باستالعانعا دەيىن ورمۋز بۇعازى ارقىلى تاۋلىگىنە شامامەن 15 ميلليون باررەل مۇناي جانە 5 ميلليون باررەل مۇناي ونىمدەرى تاسىمالدانعان. قازىر بۇل كولەم ايتارلىقتاي تومەندەپ، جاھاندىق جەتكىزۋ تىزبەكتەرىنە قاۋىپ ءتوندىرىپ وتىر.
موحەببيدىڭ مالىمدەمەسى تەگەران مەن ۆاشينگتون اراسىندا قاقتىعىستى اياقتاۋدىڭ مەرزىمى مەن شارتتارىنا قاتىستى كەلىسپەۋشىلىكتەر ساقتالىپ وتىرعان تۇستا جاسالدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بۇعان دەيىن سوعىس 3-قاراشاعا بەلگىلەنگەن كونگرەسكە ارالىق سايلاۋدان كەيىن بىردەن اياقتالۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان. ونىڭ پىكىرىنشە، تەگەران داۋىس بەرۋ بارىسىنا ىقپال ەتۋگە تىرىسىپ وتىر جانە ا ق ش- تىڭ ەكونوميكالىق قىسىمىنا ۇزاق ۋاقىت توتەپ بەرە المايدى.
الايدا The Wall Street Journal امەريكالىق شەنەۋنىكتەرگە سىلتەمە جاساپ، ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەي دي ۆەنس، مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو جانە باسقا دا كەڭەسشىلەر ترامپقا قاقتىعىستىڭ ونىڭ پرەزيدەنتتىك مەرزىمىنىڭ سوڭىنا دەيىن سوزىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەنىن جازدى.
ولاردىڭ باعالاۋىنشا، يران ۆاشينگتوننىڭ ەكونوميكالىق جانە اسكەري قىسىمىنا قارسى تۇرۋىن جالعاستىرا الادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش يراننىڭ مۇناي فلوتىنا جاڭا سوققىلار جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن ەدى.