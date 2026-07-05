يران مەن ا ق ش كەلىسسوزىنىڭ جاڭا كەزەڭى 11-شىلدەدە پاكىستاندا وتەدى
استانا. KAZINFORM - يران مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسسوزدەردىڭ كەلەسى كەزەڭى 11- شىلدەدە پاكىستاندا وتەدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
مالىمەتكە سايكەس، تاراپتار پاكىستانداعى كەزدەسۋدە يرانعا قارسى سانكسيالاردى الىپ تاستاۋ، بۇعاتتالعان اكتيۆتەردى بوساتۋ جانە يادرولىق باعدارلاماعا قاتىستى ماسەلەلەردى تالقىلايدى.
سونداي-اق يراندىق دەلەگاتسيانىڭ قۇرامى 9-شىلدەدە ا ق ش پەن يزرايلدىڭ -اقپانداعى شابۋىلى سالدارىنان قازا تاپقان ەلدىڭ بۇرىنعى كوشباسشىسى اياتوللا ءالي حامەنەيدى ەسكە الۋ راسىمدەرى اياقتالعاننان كەيىن بەلگىلى بولاتىنى ايتىلدى.
يران مەن ا ق ش اراسىندا 14-ماۋسىمدا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىققا سايكەس، تاراپتار 60 كۇن ىشىندە يرانعا قارسى سانكسيالاردى جەڭىلدەتۋ، ورمۋز بۇعازىنداعى جاعداي جانە يادرولىق ماسەلە بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋى ءتيىس بولعان.
الايدا وسى كەلىسسوزدەر اياسىندا 21-ماۋسىمدا شۆەيتساريادا وتكەن كەزدەسۋ يزرايلدىڭ ليۆانداعى اسكەري وپەراتسيالارىنىڭ جالعاسۋى، ا ق ش- تىڭ يراننىڭ بۇعاتتالعان اكتيۆتەرىن بوساتۋدان باس تارتۋى جانە ورمۋز بۇعازىن باسقارۋ ماسەلەسىنە قاتىستى كەلىسپەۋشىلىكتەرگە بايلانىستى جالعاسپادى.
سوعان قاراماستان، ورمۋز بۇعازى ماڭىنداعى قاقتىعىستاردان كەيىن 1-شىلدەدە ەكى ەلدىڭ دەلەگاتسيالارى دوحادا قاتار وكىلدەرىمەن جەكە-جەكە كەزدەسۋلەر وتكىزدى.
بۇعان دەيىن قاتار ا ق ش پەن يران اراسىنداعى جاناما كەلىسسوزدەردە ىلگەرىلەۋ بار ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى.