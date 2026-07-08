يران ا ق ش شابۋىلىنان اسكەري قىزمەتشى قازا تاپقانىن حابارلادى
استانا. KAZINFORM - تەگەران امەريكالىق شابۋىل باعىتتالعان نىساندار كەك الۋ ارەكەتتەرىنىڭ نىساناسىنا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يسلام ريەۆوليۋتسياسى كۇزەتشىلەر كورپۋسىنىڭ اسكەري-تەڭىز كۇشتەرىنىڭ اسكەري قىزمەتشىسى موحامماد رەزا حازيني يراننىڭ وڭتۇستىك-باتىسىنداعى ا ق ش اۋە شابۋىلىنان قازا تاپتى، دەپ حابارلادى IRNA رەسمي اقپارات اگەنتتىگى يسلام ريەۆوليۋتسيالىق گۆارديا كورپۋسى مالىمدەمەسىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ.
يران تاراپىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، حازيني حۋزەستان پروۆينتسياسىنداعى ماحشاحر قالاسىندا قازا تاپقان. IRNA اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە ول جاۋدىڭ دروندارىنا قارسى تۇرۋ كەزىندە ولىمگە اكەلەتىن جاراقات العانى ايتىلادى.
Tasnim اقپارات اگەنتتىگى پروۆينتسيالىق قاۋىپسىزدىك قىزمەتىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، ا ق ش كۇشتەرىنىڭ تۇندە ماحشاحر، يمام حومەيني پورتى جانە حاميديا اۋداندارىنا شابۋىل جاساعانىن حابارلادى. اگەنتتىك ءبىر ادام قازا تاۋىپ، ەكى ادام جارالانعانىن حابارلادى.
قارسى قيمىلدار قايتا باستالعاننان كەيىن يراننىڭ حاتام ءال-انبيا قولباسشىلىعى يراننىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماعىنا قارسى ا ق ش- تىڭ اسكەري ارەكەتتەرىن جەڭىلدەتەتىن كەز كەلگەن نىسان نەمەسە قولداۋ كوزى ەلدىڭ قارۋلى كۇشتەرى ءۇشىن زاڭدى نىسانا بولىپ سانالاتىنىن مالىمدەدى.
يران ب ا ق- تارى يراننىڭ جالعىز ازاماتتىق اتوم ەلەكتر ستانسياسى ورنالاسقان بۋشەر پورت قالاسىنىڭ ماڭىندا ءبىرقاتار جارىلىس بولعانىن حابارلادى. جاقىن ماڭدا ەلدىڭ نەگىزگى مۇناي تەرمينالدارىنىڭ ءبىرى حارك ارالى ورنالاسقان.
سونىمەن قاتار حورموزگان پروۆينتسياسى بيلىگى ا ق ش- تىڭ قالاعا شابۋىلىنان باندار-ابباس حالىقارالىق اۋەجايىنا زاقىم كەلمەگەنىن مالىمدەدى.
باندار-ابباس ورمۋز بۇعازىندا ورنالاسقان جانە يراننىڭ نەگىزگى پورتتارىنىڭ ءبىرى. قالادا سونداي-اق كولىك-لوگيستيكالىق ورتالىق سالۋ ءۇشىن جەرى قازاقستانعا بەرىلگەن شاحيد رادجاي پورتى ورنالاسقان.
قازاقستان مەن يران كولىك-لوگيستيكالىق تەرمينال سالۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويعانىن جازعان بولاتىنبىز.
ا ق ش اسكەرى يران اۋماعىنا سوققى جاسالعانىن مالىمدەدى.