يران مەن ا ق ش اراسىنداعى كەلىسىمنىڭ ەگجەي-تەگجەيى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - يران ا ق ش- پەن 14 تارماقتان تۇراتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم جوباسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى يراننىڭ Mehr اگەنتتىگى.
اگەنتتىكتىڭ حابارلاۋىنشا، قۇجاتتا اتاپ ايتقاندا، ورمۋز بۇعازىنىڭ اشىلۋى، مۇناي ساتۋعا سالىنعان سانكسيالاردى توقتاتۋ، سونداي-اق تەگەراننىڭ 24 ميلليارد دوللار قاراجاتىنىڭ بۇعاتتان شەشىلۋى سياقتى ەرەجەلەر بار:
* ليۆاندى قوسا العاندا، بارلىق مايدانداردا سوعىستى تولىق جانە دەرەۋ توقتاتۋ.
* ا ق ش- تىڭ يراننىڭ ىشكى ىستەرىنە ارالاسپاۋ جانە يران يسلام رەسپۋبليكاسىنىڭ ەگەمەندىگىن قۇرمەتتەۋ مىندەتتەمەسى.
* 30 كۇن ىشىندە تەڭىز بلوكاداسىن تولىق الىپ تاستاۋ.
* ا ق ش- تىڭ يرانعا ىرگەلەس اۋدانداردان ءوز كۇشتەرىن شىعارۋ مىندەتتەمەسى.
* يراننىڭ رەتتەۋ تەتىكتەرىمەن ورمۋز بۇعازىن 30 كۇن ىشىندە اشۋ.
* مۇناي، مۇناي-حيميا ونىمدەرى مەن ولاردىڭ تۋىندىلارىن ساتۋعا سانكسيالاردى توقتاتۋ، سونداي-اق يراننىڭ قارجىلىق رەسۋرستارعا تولىق قول جەتكىزۋىن قامتاماسىز ەتۋ.
* ا ق ش پەن ونىڭ وداقتاستارىنىڭ يراندى كەم دەگەندە 300 ميلليارد دوللار سوماسىنا قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارىن ۇسىنۋ مىندەتتەمەسى.
* يادرولىق تاقىرىپ بويىنشا تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋ، ا ق ش- تىڭ باستاپقى جانە قايتالاما سانكسيالارىن، سونداي-اق ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى مەن ماگاتە باسقارۋشىلار كەڭەسىنىڭ قارارلارىن تولىق جويۋ ءۇشىن 60 كۇندىك كەلىسسوز.
* يادرولىق قارۋدى تاراتپاۋ تۋرالى شارت (ي ا ق ت ش) بويىنشا يراننىڭ يادرولىق قارۋدى وندىرۋدەن باس تارتۋ بولىگىندەگى مىندەتتەمەلەرىن راستاۋ.
* كەلىسسوز كەزەڭىندە ا ق ش ايماقتاعى كۇشتەر سانىن ارتتىرماۋعا جانە جاڭا سانكسيالار ەنگىزبەۋگە مىندەتتەنەدى.
* سوڭعى كەلىسسوزدىڭ 60 كۇندىك كەزەڭىندە يراننىڭ بۇعاتتالعان 24 ميللياد دوللار قاراجاتىن بوساتۋ. بۇل سومانىڭ جارتىسى كەلىسسوز باستالعانعا دەيىن يرانعا ۇسىنىلۋى ءتيىس.
* كەلىسىمدى ىسكە اسىرۋ ءۇشىن مونيتورينگ تەتىگىن قۇرۋ.
* سوڭعى كەلىسىم ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قارارىمەن بەكىتىلەدى.
* توقتاتىلعان قاراجاتتىڭ جارتىسى بوساتىلمايىنشا، مۇناي سانكتسيالارى توقتاتىلمايىنشا جانە تەڭىز بلوكاداسى الىنبايىنشا تۇپكىلىكتى كەلىسسوز باستالمايدى. قورىتىندى كەلىسىم تەك بايىتىلعان ۋراننىڭ تاعدىرىنا، بايىتۋ ماسەلەلەرىنە، سانكسيالاردى الىپ تاستاۋعا جانە يراننىڭ ەكونوميكالىق قالپىنا كەلتىرۋ باعدارلاماسىنا قاتىستى بولۋى ءتيىس. يراننىڭ زىمىران باعدارلاماسى جانە «قارسىلىق كۇشتەرىن» قولداۋ ماسەلەلەرى كەلىسسوز كۇن تارتىبىنەن تولىعىمەن الىنىپ تاستالدى.
ا ق ش ازىرگە يرانمەن كەلىسىمنىڭ وسى 14 تارماعىنا قاتىستى تۇسىنىك بەرگەن جوق. ءبىراق بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانمەن كەلىسىم اياقتالعانىن مالىمدەگەن بولاتىن. ول سونداي-اق ورمۋز بۇعازى ارقىلى كەمە قاتىناسىن قالپىنا كەلتىرۋ جانە تەڭىز بلوكاداسىن الىپ تاستاۋ تۋرالى حابارلادى.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى كەلىسسوزدە ەلىنىڭ دەلدال رەتىندە ارەكەت ەتەتىنىن، ا ق ش پەن يران بەيبىت كەلىسىمگە قول جەتكىزگەنىن، وعان رەسمي قول قويۋ ءراسىمى 19-ماۋسىمدا شۆەيتساريادا وتەتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ەۋروپانىڭ جەتەكشى ەلدەرى ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىمگە قاتىستى ءۇن قاتتى.
سونداي-اق ا ق ش پەن يران اراسىنداعى كەلىسىمنەن كەيىن مۇناي باعاسى تومەندەگەنىن حابارلادىق.