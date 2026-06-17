يران مەن ا ق ش اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمىنە قول قويۋ ورنى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى يران مەن ا ق ش اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا 19-ماۋسىمدا شۆەيتساريا الپىلەرىندەگى بيۋرگەنستوك كۋرورتىندا قول قويۋ جوسپارلانعان.
بۇل تۋرالى شۆەيتساريا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.
ورىندى تەك پاكىستان مەن قاتار دەلدالدارى عانا ەمەس، ا ق ش پەن يران تاراپتارى ۇسىندى.
باستاپقىدا ب ا ق جەنەۆانى كەزدەسۋ ورنى رەتىندە كورسەتتى.
SRF مالىمەتتەرى بويىنشا، بيۋرگەنستوكتى تاڭداۋ قاتاردىڭ تاعى ءبىر دەلدال بولۋىنا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.
نەگىزدەمەلىك كەلىسىمگە قول قويىلاتىن قوناق ءۇي كاتارلىقتارعا تيەسىلى.
2024 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا بيۋرگەنستوك ۋكراينا بويىنشا ەكى كۇندىك كونفەرەنسيا وتكىزدى، وعان شامامەن 100 ەل مەن ۇيىم وكىلدەرى، سونىڭ ىشىندە ەڭ ءىرى G7 ەلدەرىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ايتا كەتەيىك، 15-ماۋسىمنىڭ تۇنىندە يران، پاكىستان جانە ا ق ش ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمى تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەنىن جاريالادى. تاراپتار ليۆاندى قوسا العاندا، بارلىق اۋماقتاردا سوعىس قيمىلدارىن دەرەۋ جانە ءبىرجولا توقتاتۋعا كەلىستى.
كەيىنىرەك يران ا ق ش-پەن 14 تارماقتان تۇراتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم جوباسىن جاريالادى.
ترامپتىڭ تەگەرانمەن كەلىسىم تۋرالى جانە ورمۋز بۇعازىنىڭ اشىلۋى تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىن الەمدىك مۇناي باعاسى تومەندەدى.