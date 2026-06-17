KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    يران مەن ا ق ش اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمىنە قول قويۋ ورنى انىقتالدى

    استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى يران مەن ا ق ش اراسىنداعى ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا 19-ماۋسىمدا شۆەيتساريا الپىلەرىندەگى بيۋرگەنستوك كۋرورتىندا قول قويۋ جوسپارلانعان.

    Определено место подписания мирного соглашения между Ираном и США
    فوتو: VOL.id

    بۇل تۋرالى شۆەيتساريا سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى حابارلادى.

    ورىندى تەك پاكىستان مەن قاتار دەلدالدارى عانا ەمەس، ا ق ش پەن يران تاراپتارى ۇسىندى.

    باستاپقىدا ب ا ق جەنەۆانى كەزدەسۋ ورنى رەتىندە كورسەتتى.

    SRF مالىمەتتەرى بويىنشا، بيۋرگەنستوكتى تاڭداۋ قاتاردىڭ تاعى ءبىر دەلدال بولۋىنا بايلانىستى بولۋى مۇمكىن.

    نەگىزدەمەلىك كەلىسىمگە قول قويىلاتىن قوناق ءۇي كاتارلىقتارعا تيەسىلى.

    2024 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا بيۋرگەنستوك ۋكراينا بويىنشا ەكى كۇندىك كونفەرەنسيا وتكىزدى، وعان شامامەن 100 ەل مەن ۇيىم وكىلدەرى، سونىڭ ىشىندە ەڭ ءىرى G7 ەلدەرىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.

    ايتا كەتەيىك، 15-ماۋسىمنىڭ تۇنىندە يران، پاكىستان جانە ا ق ش ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى بەيبىتشىلىك كەلىسىمى تۋرالى كەلىسىمگە كەلگەنىن جاريالادى. تاراپتار ليۆاندى قوسا العاندا، بارلىق اۋماقتاردا سوعىس قيمىلدارىن دەرەۋ جانە ءبىرجولا توقتاتۋعا كەلىستى.

    كەيىنىرەك يران ا ق ش-پەن 14 تارماقتان تۇراتىن ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋم جوباسىن جاريالادى.

    ترامپتىڭ تەگەرانمەن كەلىسىم تۋرالى جانە ورمۋز بۇعازىنىڭ اشىلۋى تۋرالى مالىمدەمەسىنەن كەيىن الەمدىك مۇناي باعاسى تومەندەدى.

    الەم
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور