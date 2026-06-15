يران 14-ماۋسىمدا ا ق ش-پەن مەموراندۋمعا قول قويمايدى
استانا. KAZINFORM - يران 14 ماۋسىمدا سوعىستى رەتتەۋ ۇدەرىسىن باستاۋ تۋرالى ا ق ش-پەن بىرلەسكەن مەموراندۋمعا قول قويمايدى. بۇل تۋرالى يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىندە مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
يران ا ق ش-پەن سوعىستى رەتتەۋ ۇدەرىسىن باستاۋ جونىندەگى بىرلەسكەن مەموراندۋمعا جەكسەنبى، 14-ماۋسىم كۇنى قول قويۋدان باس تارتتى. بۇعان دەيىن مۇنداي مۇمكىندىكتى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جوققا شىعارماعان بولاتىن. بۇل كۇنى ترامپتىڭ 80 جاسقا تولعان تۋعان كۇنى اتاپ وتىلەدى.
بۇل تۋرالى ءبىر كۇن بۇرىن يران سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ەسمايل باگاي مالىمدەدى.
- ءوزارا تۇسىنىستىك تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويۋدىڭ ناقتى كۇنىنە قاتىستى ازىرگە كۇتە تۇرعان ءجون. بۇل ەرتەڭ بولمايدى، ءبىراق كەلىسىمنىڭ جاقىن كۇندەرى جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارۋعا بولمايدى. دەگەنمەن قارسى تاراپتىڭ تۇراقسىزدىعىن ەسكەرە وتىرىپ، بۇل ۇدەرىسكە قاتىستى كەز كەلگەن مالىمدەمەدە ساق بولۋىمىز قاجەت، - دەپ كەلتىرەدى يراننىڭ Tasnim اقپارات اگەنتتىگى باگايدىڭ ءسوزىن.
باگايدىڭ ايتۋىنشا، قۇجات اسكەري ءىس-قيمىلداردى توقتاتۋعا نەگىز بولۋى ءتيىس. الايدا بۇل كەزەڭدە يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسى ماسەلەسى تالقىلانبايدى.
بۇعان دەيىن يراننىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ابباس اراگچي ا ق ش-پەن يرانداعى اسكەري ءىس-قيمىلداردى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم جاساسۋ جاقىن ەكەنىن جانە وندا ورمۋز بۇعازىنىڭ اشىلۋى قاراستىرىلاتىنىن مالىمدەگەن بولاتىن.
ونىڭ سوزىنشە، يراننىڭ يادرولىق باعدارلاماسىنا قاتىستى كەلىسسوزدەر كەيىنىرەك باستالادى.
ايتا كەتەلىك ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆاشينگتون مەن تەگەران اراسىنداعى سوعىس قيمىلدارىن توقتاتۋ جونىندەگى كەلىسىمگە قول قويۋ جەكسەنبى كۇنى جوسپارلانعانىن مالىمدەگەن ەدى.