ۇيقىڭىز تىنىش بولسىن دەسەڭىز، كەشكى اسقا نە جەگەن دۇرىس؟
استانا. قازاقپارات – تەراپيەۆت ولگا چيستيك تۇنگە قاراي ءتاتتى تاعامدار مەن اسقازانعا اۋىر اس ىشپەۋگە كەڭەس بەردى.
دارىگەر «گازەتا. Ru» باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ۇيقىعا كەرى اسەر ەتپەيتىن كەشكى اس قانداي بولۋى كەرەگىن ءتۇسىندىردى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، كەشكى اسقا بالىق، تەڭىز ونىمدەرى، كۇركەتاۋىق ەتى، تاۋىقتىڭ ءتوس ەتى، وملەت نەمەسە سۇزبە تاڭداۋعا بولادى. ولاردى كادى، بروككولي، گۇلدى قىرىققابات، شپينات جانە باسقا دا كوكونىستەرمەن بىرگە جەگەن دۇرىس.
ال مايلى، اششى جانە تۇزى كوپ تاعامدار ۇيىقتار الدىنداعى جاي-كۇيگە كەرى اسەر ەتۋى مۇمكىن. ولار قىجىلدى كۇشەيتىپ، اعزادا ارتىق سۇيىقتىقتىڭ جينالۋىنا اكەلۋى ىقتيمال.
چيستيك كەشكى استى ۇيىقتاردان ءۇش-ءتورت ساعات بۇرىن ىشكەن ءجون ەكەنىن ايتادى. سونداي-اق، كەشكە كوفە مەن شايدى شامادان تىس ىشپەي، سۇيىقتىقتى دا كوپ مولشەردە تۇتىنباۋعا كەڭەس بەرەدى.
ال الكوگولدى «ۇيىقتاتاتىن قۇرال» رەتىندە قولدانباعان دۇرىس. ول ادامنىڭ تەزىرەك ۇيىقتاپ كەتۋىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن، ءبىراق ۇيقىنىڭ ساپاسىن ناشارلاتادى.