ۇيقىنى جاقسارتىپ، تەمەكىنى قويۋعا كومەكتەسەدى: قىتايدا ەرەسەكتەرگە ارنالعان ەمىزىكتەر كەڭ تارادى
قىتايدا ەرەسەكتەرگە ارنالعان ەمىزىكتەر كۇننەن-كۇنگە تانىمال بولا باستادى. South China Morning Post مالىمەتىنشە، ساتۋشىلار مۇنداي بۇيىمدار مازاسىزدىقتى ازايتىپ، ۇيقىنى جاقسارتىپ قانا قويماي، تەمەكىنى تاستاۋعا دا كومەكتەسەدى دەپ سەندىرەدى، دەپ حابارلايدى turkystan.kz.
ەرەسەكتەرگە ارنالعان ەمىزىكتەر بالالار نۇسقاسىنان الدەقايدا ۇلكەن بولادى. باعاسى 10 يۋاننان 500 يۋانعا دەيىن (شامامەن 1,4-70 دوللار). ولار ءمولدىر سيليكوننان جاسالىپ، ءتۇرلى ءتۇستى قورعانىس ديسكىلەرىمەن جابدىقتالعان - ۇستامدى رەڭكتەن باستاپ اشىق تۇستەرگە دەيىن. كەي ونلاين- دۇكەندەر ايىنا 2 مىڭنان استام وسىنداي تاۋار ساتاتىنىن حابارلاعان.
ماركەتپلەيستەردەگى پىكىرلەردىڭ باسىم بولىگى - وڭ. «تەمەكىنى تاستاۋعا تاماشا قۇرال. پسيحولوگيالىق جايلىلىق بەرەدى، اشۋشاڭدىقتى باسادى»، - دەيدى ءبىر ساتىپ الۋشى. باسقا قولدانۋشى «جۇمىستا ۋايىمداعاندا ەمىزىك سورامىن، بۇل ماعان بالا كەزدەگىدەي قاۋىپسىزدىكتى سەزدىرەدى» دەپ جازعان.
الايدا دارىگەرلەر دەنساۋلىققا بايلانىستى قاۋىپ بار ەكەنىن ەسكەرتەدى. ستوماتولوگ تان كاوميننىڭ ايتۋىنشا، ەگەر ەمىزىكتى ۇزاق ۋاقىت پايدالانسا، جاق سۇيەكتىڭ قوزعالعىشتىعى شەكتەلىپ، شايناۋ كەزىندە اۋىرسىنۋ پايدا بولۋى مۇمكىن.
«كۇنىنە ءۇش ساعاتتان ارتىق قولدانسا، ءبىر جىل ىشىندە ءتىستىڭ ورنالاسۋى وزگەرۋى ىقتيمال»، - دەيدى ول.
سونداي-اق تۇندە ۇيىقتاپ جاتقاندا قۇرىلعىنىڭ ءبىر بولىگىن كەزدەيسوق جۇتىپ قويۋ قاۋپى بارىن دا ەسكەرتكەن.
پسيحولوگ جاڭ مو بولسا، ەرەسەكتەردىڭ ەمىزىككە جۇگىنۋى شەشىلمەگەن ەموتسيونالدىق قاجەتتىلىكتەردىڭ بەلگىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«شىنايى شەشىم - ءوزىڭدى بالا سياقتى جۇباتۋدا ەمەس، ماسەلەنى مويىنداپ، ونى شەشۋگە قادام جاساۋدا»، - دەيدى مامان.