ۇيقىنى جاقسارتۋدىڭ قاراپايىم ءادىسى قانداي؟
ساپالى ۇيقى - دەنساۋلىق پەن كوڭىل كۇيدىڭ كەپىلى. ۇيقىنى جاقسارتۋدىڭ 7 قاراپايىم جولى.
ەگەر تۇندە ءجيى ويانىپ كەتسەڭىز نەمەسە تاڭەرتەڭ شارشاپ تۇرساڭىز، مىنا قاراپايىم ادىستەردى قولدانىپ كورىڭىز:
1. تۇراقتى ۇيقى رەجيمىن قالىپتاستىرىڭىز
كۇن سايىن ءبىر ۋاقىتتا ۇيىقتاپ، ءبىر ۋاقىتتا تۇرۋ اعزا ءبيوريتمىن قالىپقا كەلتىرەدى.
2. ۇيقىعا دەيىن ەكراندى ازايتىڭىز
تەلەفون، تەلەديدار نەمەسە كومپيۋتەردىڭ جارىعى ۇيقى گورمونى مەلاتونيننىڭ ءبولىنۋىن تەجەيدى. ۇيىقتار الدىندا كەمىندە 30 مينۋت ەكراندى سوندىرگەن ءجون.
3. بولمەنى جەلدەتىپ الىڭىز
تازا ءارى سالقىن اۋا ۇيقىنى تەرەڭدەتەدى. بولمەنىڭ تەمپەراتۋراسى 18- 22 گرادۋس شاماسىندا بولسا جەتكىلىكتى.
4. كەشكى ۋاقىتتا كوفەيندى ازايتىڭىز
كوفە، شاي، ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار مەن شوكولاد تۇنگى ۇيقىعا كەدەرگى جاسايدى.
5. قىسقا كەشكى سەرۋەن جاساڭىز
اۋىر جاتتىعۋ ەمەس، جاي سەرۋەن اعزانى بوساڭسىتىپ، جاقسى ۇيىقتاۋعا كومەكتەسەدى.
6. ۇيىقتار الدىندا گادجەتتەردى الىستاتىڭىز
تەلەفوندى جاستىقتىڭ استىنا سالماي، بولمەنىڭ شەتىنە قويىڭىز.
7. ۇيقىنى ريتۋالعا اينالدىرىڭىز
ءبىر كەسە جىلى ءسۇت، تىنىش مۋزىكا نەمەسە كىتاپ وقۋ - ۇيىقتار الدىنداعى داعدىلاردى تۇراقتى ۇستانۋ ميعا «دەمالاتىن ۋاقىت كەلدى» دەگەن بەلگى بەرەدى.
ازامات قويشىعارا
Egemen.kz