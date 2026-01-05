ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا سەبەپشى توسىن فاكتور اتالدى
استانا. قازاقپارات - پسيحولوگ- كەڭەسشى، كوگنيتيۆ- مىنەز-قۇلىق تەراپياسى قاۋىمداستىعىنىڭ مۇشەسى ۆەرونيكا احمەتوۆانىڭ ايتۋىنشا، ۇيقىسىزدىقتىڭ سەبەبى بايقالا بەرمەيتىن فاكتور بولۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى مامان lenta.ru-عا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
احمەتوۆا ۇيقىنىڭ بۇزىلۋىنا اسەر ەتەتىن ءارى ەلەنبەيتىن فاكتور رەتىندە اقپارات اعىنىن اتادى. ول جاڭالىقتىڭ كوپ بولۋى مەن ەكراننان كەلەتىن ۇزدىكسىز «شۋدىڭ» سالدارىنان مي قاۋىپ پەن ماسەلە تۋرالى سيگنالداردى توقتاۋسىز قابىلدايتىنىن ءتۇسىندىردى. مۇندايدا اعزاداعى كورتيزول (سترەسس گورمونى) دەڭگەيى جوعارىلاپ، ال مەلاتونين (ۇيقى گورمونى) كەرىسىنشە تومەندەيدى.
«اقپاراتتىق شۋدىڭ ىقپالىن ازايتۋ ءۇشىن كونتەنت تۇتىنۋ كۇندەلىگىن جۇرگىزۋگە بولادى - ەكى-ءۇش كۇن جەتكىلىكتى. وندا ناقتى نەنى كورگەنىڭىزدى، قاشان قاراعانىڭىزدى جانە وعان دەيىنگى- كەيىنگى كوڭىل-كۇيىڭىز قالاي وزگەرگەنىن جازىپ وتىرىڭىز. بۇل جۇيكەگە ەڭ قاتتى اسەر ەتەتىن كونتەنتتىڭ قايسى ەكەنىن اڭعارۋعا كومەكتەسەدى»، - دەپ كەڭەس بەردى احمەتوۆا.
سونداي-اق، ول اقپاراتتىق گيگيەنا قاعيدالارىن ساقتاۋعا شاقىردى. ول ءۇشىن جاڭالىققا بولىنەتىن ۋاقىتقا قاتاڭ شەكتەۋ قويۋ كەرەك. مىسالى، ولاردى كەشكى سەگىزدەن كەيىن وقىماۋ نەمەسە ۇيقىعا كەمى ەكى ساعات قالعاندا توقتاتۋ. بۇعان قوسا، احمەتوۆا ۇيقىعا دەيىن ەكى ساعات بۇرىن قۇرىلعىلاردا تۇنگى رەجيمدى قوسۋدى ۇسىندى.