ۇيقى قانباۋ ىشەكتى قابىندىرۋى مۇمكىن
ساپاسىز ۇيقى تەك شارشاۋ مەن زەيىننىڭ تومەندەۋىنە عانا ەمەس، ىشەكتىڭ ساۋلىعىنا دا كەرى اسەر ەتەدى. قىتاي اۋىل شارۋاشىلىعى ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى ۇيقىنىڭ بۇزىلۋى ىشەكتەگى ءدىڭ جاسۋشالارىنىڭ قىزمەتىن السىرەتىپ، قابىنۋ اۋرۋلارىنىڭ قاۋپىن ارتتىراتىنىن انىقتادى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Cell Stem Cell جۋرنالىندا جاريالاندى، دەپ حابارلايدى .
عالىمداردىڭ مالىمەتىنشە، ىشەكتىڭ قابىنۋ اۋرۋلارى بار ادامداردىڭ %75 دان استامىندا ۇيقى بۇزىلىستارى كەزدەسەدى. وسى بايلانىستى تەكسەرۋ ءۇشىن زەرتتەۋشىلەر تىشقانداردى ەكى كۇن بويى ۇيقىسىز قالدىرعان. ناتيجەسىندە تاجىريبەلىك توپتاعى جانۋارلاردىڭ ىشەگىندە توتىعۋ سترەسسىنىڭ بەلگىلەرى بايقالىپ، ءدىڭ جاسۋشالارى ەكى ەسە ازايعان جانە شىرىشتى قابىقتىڭ قالپىنا كەلۋ قابىلەتى تومەندەگەن.
زەرتتەۋ بارىسىندا ۇيقى تاپشىلىعى ىشەك جاسۋشالارىنان سەروتونيننىڭ شامادان تىس بولىنۋىنە جانە ونىڭ «كەرى ءسىڭىرىلۋىنىڭ» ازايۋىنا اكەلەتىنى انىقتالدى. قالىپتى جاعدايدا سەروتونين ىشەك بۇلشىقەتتەرىنىڭ جيىرىلۋىن جانە اس قورىتۋ سولدەرىنىڭ ءبولىنۋىن رەتتەيدى. الايدا ونىڭ مولشەرى شامادان تىس كوبەيسە، قابىنۋ پروتسەسى كۇشەيەدى.
عالىمدار مي مەن ىشەك اراسىنداعى بايلانىستى كەزبە جۇيكە (بلۋجدايۋشي نەرۆ) قامتاماسىز ەتۋى مۇمكىن دەپ بولجايدى. تاجىريبە بارىسىندا وسى جۇيكە كەسىلگەن تىشقانداردا سەروتونين دەڭگەيى قالىپتى ساقتالىپ، قابىنۋ دامىماعان. سونداي-اق زەرتتەۋشىلەر سەروتونين ءوندىرىسىن ىسكە قوساتىن ناقتى نەيرومەدياتوردى دا انىقتاعان.
الداعى ۋاقىتتا ماماندار كەزبە جۇيكەنىڭ ۇزاق ۋاقىت بەلسەندى بولۋى قاتەرلى ىسىككە اكەلۋى مۇمكىن بە دەگەن سۇراقتى زەرتتەمەك. سونىمەن قاتار ۇيقىسىزدىقتان زارداپ شەگەتىن ناۋقاستارداعى ىشەك ديسفۋنكتسياسىن ەمدەۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرىن ازىرلەۋ جوسپارلانىپ وتىر.
turkystan.kz