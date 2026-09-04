ىقتيارحاتتى زاڭسىز راسىمدەگەن - استانانىڭ بۇرىنعى كوشى-قون قىزمەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى ۇستالدى
بۇل تۋرالى جۋرناليست ميحايل كوزاچكوۆ ءوزىنىڭ Telegram-ارناسىندا جازدى.
جۋرناليستىڭ مالىمەتىنشە، بۇرىنعى پوليتسەيگە قاتىستى دا بۇعان دەيىن استانا قالاسىنىڭ كوشى-قون قىزمەتى باسشىسىنىڭ ورىنباسارى اليا ماقايەۆانىڭ ۇستالۋىنا سەبەپ بولعان اتىشۋلى ءىس اياسىندا سۇراقتار تۋىندادى.
ءسوز شەتەلدىك ازاماتتارعا قۇجاتتاردى، سونىڭ ىشىندە تۇرۋعا ىقتيارحاتتى زاڭسىز راسىمدەۋمەن اينالىسقان ۇيىمداسقان قىلمىستىق توپ تۋرالى بولىپ وتىر.
«ءىس بويىنشا باسقا دا كۇشتىك قۇرىلىم وكىلدەرى قاماۋعا الىنعان. قازىرگى ۋاقىتتا بۇل سىبايلاس جەمقورلىق سحەماسىنىڭ ەگجەي-تەگجەيىن ءى ءى م ىشكى قاۋىپسىزدىك دەپارتامەنتى مەن ۇ ق ك قىزمەتكەرلەرى تەكسەرىپ جاتىر»، - دەپ جازدى جۋرناليست.
وسى ماسەلەنىڭ انىق-قانىعىن ءبىلۋ ءۇشىن رەداكسيا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنە رەسمي ساۋال جولدادى. ازىرگە رەسمي جاۋاپ جوق.