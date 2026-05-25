ديقاندارعا ارنالعان ديزەل نەلىكتەن ءتۇرلى تۇسكە بويالادى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى ەگىس ناۋقانىنا 400 مىڭ توننادان استام ديزەل ءبولىندى، دەپ حابارلايدى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى كوكتەمگى ەگىس جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ءۇشىن اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەردى ديزەل وتىنىمەن قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرىپ جاتىر. جەتكىزىلىمدەر بەكىتىلگەن كەستەگە سايكەس جۇزەگە اسىرىلىپ، ۆەدومستۆونىڭ تۇراقتى باقىلاۋىندا.
جىل باسىندا ەنەرگەتيكا جانە اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىكتەرى ەگىس ناۋقانىنا ارنالعان 402 مىڭ توننا ديزەل وتىنىن جەتكىزۋ كەستەسىن بەكىتتى. جەتكىزىلىمدەر اعىمداعى جىلدىڭ 1-اقپانى مەن 30-ماۋسىمى ارالىعىندا جۇرگىزىلەدى. ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى ۇسىنعان ديزەل وتىنىنىڭ باعاسى وڭىرلەردەگى جەتكىزۋ ستانتسياسىنا دەيىن ق ق س-پەن بىرگە ليترىنە 263 تەڭگەنى قۇرايدى. سوڭعى باعانى وڭىرلىك وپەراتورلار ايقىندايدى جانە ول ليترىنە 281 تەڭگەگە دەيىن بولۋى مۇمكىن. بۇل ورتاشا بولشەك ساۋدا باعاسىنان 49 تەڭگەگە نەمەسە 15 پايىزعا تومەن.
- اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەرگە ارنالعان ديزەل وتىنىن ءبولۋدىڭ اشىقتىعىن جانە ونىڭ قوزعالىسىن باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا بۇعان دەيىن ءبىرقاتار قوسىمشا شارا ەنگىزىلگەن بولاتىن. اتاپ ايتقاندا، جەكە پين-كودتار بەلگىلەنىپ، وتىندى سارى، كوك جانە قىزىل تۇستەرگە بوياۋ جۇيەسى ەنگىزىلدى، سونداي-اق ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرالار جۇيەسىندە ديزەل وتىنىنا ارنالعان جەكە ۆيرتۋالدى قويما قۇرىلدى. قابىلدانعان شارالار ديزەل وتىنىن ماقساتسىز پايدالانۋ كولەمىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەردى. اتاپ ايتقاندا، ناقتى تۇتىنۋ كولەمى 729 مىڭ توننادان 602 مىڭ تونناعا دەيىن تومەندەپ، 21 پايىزعا قىسقاردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەردى ديزەل وتىنىمەن ۇزدىكسىز قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن تۇراقتى باقىلاۋدا ۇستاپ وتىر.