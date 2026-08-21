YouTube- ءتىڭ قىتايلىق بالاماسى: Bilibili بەينە پلاتفورماسى جاھاندىق دەڭگەيگە كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق Bilibili بەينە پلاتفورماسى حالىقارالىق قوسىمشانى ىسكە قوسۋ ارقىلى ىشكى نارىعىنان تىس دەڭگەيگە شىعىپ وتىر.
كومپانيا حالىقارالىق اۋديتوريانى تارتۋ ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن تىركەۋ جانە جاقسارتىلعان لوكاليزاتسيانى ۇسىنادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ازىرلەۋشىلەر ىقپال ەتۋ اياسىن كەڭەيتۋ جۇمىسى باستالعانىن قىزمەتتىڭ X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى رەسمي پاراقشاسىندا جاريالادى. ناقتىلانعانداي، قوسىمشا Android جۇيەسىندە قولجەتىمدى، iOS جۇيەسىندە ىسكە قوسىلۋى جانە گەوگرافيالىق كەڭەيۋى جاقىن ارادا جوسپارلانىپ وتىر.
جەرگىلىكتى تەلەفون ءنومىرىن بايلانىستىرۋدى جانە سايكەستەندىرۋدەن ءوتۋدى تالاپ ەتەتىن نەگىزگى قىتايلىق نۇسقادان ايىرماشىلىعى - حالىقارالىق قىزمەت اككاۋنت قۇرۋدىڭ جەڭىلدەتىلگەن پروتسەسىن ۇسىنىپ وتىر.
- (پايدالانۋشىلار ءۇشىن - اۆت.) بۇكىل الەم كونتەنتى، جاقسارتىلعان لوكاليزاتسيا جانە قاجەتسىز تەكسەرۋلەرسىز قاراپايىم تىركەۋ ازىرلەنەدى... ارى قاراي ودان دا ىڭعايلى مۇمكىندىكتەر پايدا بولادى، - دەلىنگەن ازىرلەۋشىلەر مالىمدەمەسىندە.
Bilibili كومانداسى ەرتە قولجەتىمدىلىك كەزەڭىندە تەحنيكالىق ماسەلەلەردى شەشۋ جانە ينتەرفەيستى وڭتايلاندىرۋ ءۇشىن پايدالانۋشىلاردىڭ كەرى بايلانىسىن كۇتەدى.