يۋنيسەف دابىلى: يرانداعى سوققىلاردان بالالار زارداپ شەگىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM — ب ۇ ۇ بالالار قورى (يۋنيسەف) دابىل قاعۋدا: ا ق ش پەن ءيزرايلدىڭ يرانداعى اسكەري وپەراتسياسىنىڭ سالدارىنان شامامەن 180 بالا قازا تاۋىپ، جۇزدەگەنى جاراقات العان.
ۇيىم حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىققا سايكەس بالالار مەن مەكتەپتەردىڭ قورعالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە شاقىردى. بۇل تۋرالى ۇيىم ءوزىنىڭ رەسمي سايتىندا جاريالادى.
يۋنيسەف يراندا ا ق ش پەن يزرايل تاراپىنان جالعاسىپ جاتقان اسكەري سوققىلاردان بالالاردىڭ دا ءولىپ جاتقانىنا تەرەڭ الاڭداۋشىلىق ءبىلدىردى.
اسىرەسە 28- اقپاندا يراننىڭ وڭتۇستىگىندەگى ميناب قالاسىندا بولعان وقيعا اسا قايعىلى جاعداي رەتىندە اتاپ ءوتىلدى. وندا «شەدجەرەتۋ- ت- تايييبا» اتتى قىزدارعا ارنالعان باستاۋىش مەكتەپ بومبالاۋعا ۇشىراپ، سالدارىنان 7 مەن 12 جاس ارالىعىنداعى 168 بالا قازا تاپتى. سونىمەن قاتار ەلدىڭ بەس وڭىرىندەگى باسقا مەكتەپتەرگە جاسالعان سوققىلار سالدارىنان تاعى 12 بالا كوز جۇمعان.
- بالالاردىڭ قازا تابۋى سوعىستىڭ قاتىگەزدىگىن جانە بالالارعا باعىتتالعان زورلىق-زومبىلىقتىڭ اياۋسىزدىعىن كورسەتەدى. ونىڭ سالدارى وتباسىلار ءۇشىن ۇرپاقتان-ۇرپاققا دەيىن سەزىلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى يۋنيسەف.
ۇيىم وكىلدەرى حالىقارالىق گۋمانيتارلىق قۇقىققا سايكەس بالالاردىڭ قورعالۋىن قامتاماسىز ەتۋ قاجەت ەكەنىن، ال مەكتەپتەر قاۋىپسىز باسپانا بولۋى ءتيىس ەكەنىن ەسكە سالدى. يۋنيسەف مالىمەتىنشە، جالعاسىپ جاتقان شابۋىلدار ازاماتتىق ينفراقۇرىلىمعا دا ايتارلىقتاي زيان كەلتىرىپ وتىر: كەمىندە 20 مەكتەپ پەن 10 اۋرۋحانا زاقىمدانعان. بۇل بالالاردىڭ ءبىلىم الۋىنا جانە مەديتسينالىق كومەككە قول جەتكىزۋىن شەكتەپ وتىر.
قور قاقتىعىسقا قاتىسۋشى بارلىق تاراپتاردى حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن ساقتاۋعا جانە بەيبىت تۇرعىنداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە شاقىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، 28-اقپاندا يزرايل ا ق ش- تىڭ قولداۋىمەن يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسيا باستادى. بۇل تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىستىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشتى. جاۋاپ رەتىندە يران ايماقتا ورنالاسقان امەريكالىق اسكەري بازالار بار ەلدەردەگى نىساندارعا سوققى جاسادى. ولاردىڭ قاتارىندا كاتار، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى جانە باحرەين بار.
بۇۇ تاياۋ شىعىستاعى شيەلەنىستىڭ گۋمانيتارلىق سالدارى اۋىر بولاتىنىن ەسكەرتتى.
يران دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ سوڭعى دەرەكتەرىنە سايكەس، ا ق ش پەن يزرايلدىڭ سوققىلارى سالدارىنان 1000 نان استام بەيبىت تۇرعىن قازا تاپقان. ولاردىڭ ىشىندە ەلدىڭ رۋحاني كوشباسشىسى اياتوللا الي حامەنەي جانە ءبىرقاتار جوعارى لاۋازىمدى تۇلعالار بار.
بۇعان دەيىن ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانعا جاساعان سوققىلارى سالدارىنان 300 دەن استام بالانىڭ جارالانعانى حابارلاندى.