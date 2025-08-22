ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    11:51, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    «ىنتىماق وردو» رەزيدەنسياسىندا پرەزيدەنتتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى

    بىشكەك. KAZINFORM - «ىنتىماق وردو» رەزيدەنسياسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن كەلگەن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.

    Kassym-Jomart Tokayev and Sadyr Zhaparov meet
    Photo credit: Akorda

    - پرەزيدەنتتەر ءبىر بىرىمەن امانداسقاننان كەيىن ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى شىرقالدى. قۇرمەت قاراۋىلى روتاسىنىڭ باستىعى راپورت بەرگەن سوڭ، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ ساپ تۇزەگەن ساربازداردىڭ الدىنان ءجۇرىپ ءوتتى.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда

    بۇدان كەيىن مەملەكەتتەر باسشىلارى رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىرىپ، كەلىسسوز زالىنا باردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    кутиб олиш маросими
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда
    кутиб олиш
    Фото: Ақорда

    بۇعان دەيىن حابارلانعانداي قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن باردى.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ 1916-جىلعى ۇركىنشىلىك قۇرباندارىنا ارنالعان ەسكەرتكىشكە گۇل شوعىن قويدى.

    پرەزيدەنت شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ بەيىتىنە زيارات ەتتى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات قازاقستان پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار