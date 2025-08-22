«ىنتىماق وردو» رەزيدەنسياسىندا پرەزيدەنتتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى
بىشكەك. KAZINFORM - «ىنتىماق وردو» رەزيدەنسياسىندا قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن كەلگەن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتى سالتاناتتى قارسى الۋ ءراسىمى ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
- پرەزيدەنتتەر ءبىر بىرىمەن امانداسقاننان كەيىن ەكى ەلدىڭ مەملەكەتتىك ءانۇراندارى شىرقالدى. قۇرمەت قاراۋىلى روتاسىنىڭ باستىعى راپورت بەرگەن سوڭ، قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن سادىر جاپاروۆ ساپ تۇزەگەن ساربازداردىڭ الدىنان ءجۇرىپ ءوتتى.
بۇدان كەيىن مەملەكەتتەر باسشىلارى رەسمي دەلەگاتسيا مۇشەلەرىن تانىستىرىپ، كەلىسسوز زالىنا باردى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي قاسىم-جومارت توقايەۆ قىرعىز رەسپۋبليكاسىنا رەسمي ساپارمەن باردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ 1916-جىلعى ۇركىنشىلىك قۇرباندارىنا ارنالعان ەسكەرتكىشكە گۇل شوعىن قويدى.
پرەزيدەنت شىڭعىس ايتماتوۆتىڭ بەيىتىنە زيارات ەتتى.