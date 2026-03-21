ىنتىماق كۇنى - بىرلىك پەن تاتۋلىق ۇلىقتالاتىن مەرەكە
استانا. KAZINFORM - ناۋرىزناما ونكۇندىگى اياسىندا 21-ناۋرىز - ىنتىماق كۇنى بولىپ بەلگىلەنگەن. بۇل - تاتۋلىق پەن بىرلىكتى دارىپتەۋگە، ۇلىقتاۋعا ءھام ناسيحاتتاۋعا ارنالعان مەرەكە.
قازاقستان - ەتنوسارالىق تاتۋلىقتىڭ ۇلگىسىنە اينالعان مەملەكەت. ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ مالىمەتىنشە، قازاقستان حالقىنىڭ سانى 20 ميلليوننان استى.
ەتنيكالىق قۇرام بويىنشا ەڭ كوپ تارالعان 15 ۇلتتىڭ ىشىندە:
قازاقتار - 14456709،
ورىستار – 2963938،
وزبەكتەر - 678487،
ۋكرايندار - 371807،
ۇيعىرلار - 305648،
نەمىستەر – 223272،
تاتارلار – 218926،
ازەربايجاندار – 155364،
كورەيلەر - 120686،
تۇرىكتەر - 91732,
دۇنگەندەر – 86067،
بەلارۋستەر – 74389،
تاجىكتەر – 58712،
كۇردتەر – 51171،
قىرعىزدار - 40200.
تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پروفەسسور، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ مۇشەسى سادىق تىلەگەن 21-ناۋرىزدىڭ تەرەڭ فيلوسوفيالىق ءمانى بار ەكەنىن ايتادى. عالىمنىڭ پىكىرىنشە، ىنتىماق ۇعىمى قازاق قوعامىندا قاشان دا ەڭ بيىك قۇندىلىق بولعان.
- باقىت قايدا باراسىڭ دەگەندە، ىنتىماعى مول جەرگە بارامىن دەگەن ەكەن. ىنتىماق - كوپۇلتتى قازاقستان ءۇشىن وتە بەرەكەلى ءسوز. ءبىزدىڭ ەلىمىزدى مەكەن ەتكەن 100 دەن اسا ۇلت پەن ۇلىستاردى ەشقاشان بولە-جارمايمىز. كونستيتۋتسيامىز مويىندايتىن بارلىق ازامات ءۇشىن قازاقستان - ورتاق وتان، - دەيدى سادىق تىلەگەن.
عالىم ناۋرىز مەيرامىنىڭ بۇكىل ەتنوس وكىلدەرىن ءبىر ارناعا توعىستىراتىنىنا ەرەكشە توقتالادى. دىنىنە، تىلىنە، داستۇرىنە قاراماستان، بارلىق ازامات بۇل كۇنى ورتاق قۋانىشتى بولىسەدى. مادەني ورتالىقتار وزدەرىنىڭ سالت-داستۇرلەرىن، ونەرىن، ۇلتتىق تاعامدارىن تانىستىرىپ، ءبىر- بىرىنە جاقىنداي تۇسەدى.
ىنتىماق كۇنىنىڭ ماڭىزى تەك قازاقستان اۋماعىمەن شەكتەلمەيدى. بۇل مەرەكە - شەتەلدە تۇراتىن وتانداستار ءۇشىن دە رۋحاني بايلانىستى نىعايتاتىن ەرەكشە ءسات.
«وتانداستار قورى» ك ە ا ق ۆيتسە-پرەزيدەنتى اليبەك جۇرقادامنىڭ ايتۋىنشا، ناۋرىزناما ونكۇندىگى شەتەلدەگى قازاق دياسپوراسى تاراپىنان جىلى قابىلدانىپ، ولاردىڭ ۇلتتىق بىرەگەيلىگىن نىعايتۋعا جاڭا سەرپىن بەردى.
- شەتەلدەگى وتانداستارىمىز ءۇشىن 21-ناۋرىز - «الىستا بولساق تا، جۇرەگىمىز ءبىر» دەگەن ۇراننىڭ ايناسى. قاي ەلدە تۇرسا دا، ولار قازاقستاننىڭ ىنتىماق مودەلىنە سۇيەنىپ، تاتۋلىقتى دارىپتەيدى. بۇل كۇن - ولار ءۇشىن تەك مەرەكە ەمەس، ەتنيكالىق تۇتاستىقتى سەزىنۋ مۇمكىندىگى، - دەيدى اليبەك جۇرقادام.
دياسپورا وكىلدەرى ۇلتتىق كيىم كۇنىندە قازاقي ناقىشتاعى كيىمدەردى كيىپ، ۇلتتىق برەندتى ناسيحاتتايدى. ۇلتتىق سپورت كۇنىندە اسىق اتۋ، ءتۇرلى ۇستەل ويىندارىنان جارىستار ۇيىمداستىرادى.
تاعدىردىڭ جازۋىمەن قازاق ساحاراسىنا تابان تىرەگەن تالاي ەتنوس وكىلدەرىن باۋىرىنا باسىپ، نانىمەن بولىسكەن قازاق حالقىنىڭ سول كەزدەگى كەڭپەيىلدىگى بۇگىنگى مىزعىماس بىرلىكتىڭ ىرگەتاسىن قالادى. بۇگىندە قازاقستان – 100 دەن اسا ۇلتتىڭ باسىن بىرىكتىرگەن ۇلكەن قارا شاڭىراق. بۇل شاڭىراقتىڭ استىنداعى ءاربىر ازامات ءوزىن بوتەن سەزىنبەي، ورتاق وتاننىڭ تەڭ قۇقىلى مۇشەسى رەتىندە سەزىنۋى - قازاق حالقىنىڭ اسىل قاسيەتتەرى مەن ەل باسشىلىعىنىڭ ساليقالى ساياساتىنىڭ جەمىسى.
وسى ورايدا، ەلوردالىق جاس بەلسەندى، وزبەك ەتنومادەني وكىلى ۋميتدجون ابيحودجايەۆ ءوز ويىمەن ءبولىستى.
- ءبىز ءۇشىن قازاقستان - تەك تۋعان جەر عانا ەمەس، باۋىرلاستىقتىڭ التىن بەسىگى. مەنىڭ دوستارىمنىڭ اراسىندا قازاق تا، ورىس تا، كارىس تە بار. ءبىز ەشقاشان «سەن كىمسىڭ؟» دەپ بولىنگەن ەمەسپىز. وسىنىڭ ءبارى، ەڭ الدىمەن، قازاق حالقىنىڭ كەڭپەيىلدىگى مەن دارحان كوڭىلىنىڭ ارقاسى دەپ بىلەمىن. تاريحتىڭ قيىن كەزەڭدەرىندە اتا-بابالارىمىزدى قۇشاق جايا قارسى العان قازاق توپىراعى بۇگىن ءبىزدى ءبىر ءۇيدىڭ بالاسىنداي بىرىكتىرىپ وتىر. ىنتىماق كۇنى - سول تاريحي العىس پەن بۇگىنگى باقىتتى ءومىرىمىزدىڭ مەرەكەسى. ءبىر داستارحان باسىندا وتىرىپ، ءبىر ماقساتقا ۇمتىلعان حالىقتىڭ بولاشاعى قاشان دا جارقىن بولماق، - دەيدى ول.
21-ناۋرىز - كورشى-قولاڭ، ارىپتەستەر، تۋعان-تۋىستار ورتاق داستارحان باسىندا باس قوسىپ، ەل بىرلىگىنىڭ بەكەم بولۋىن تىلەيتىن كۇن. بۇل مەرەكە قازاقستاننىڭ كوپۇلتتى، ءبىراق ءبىرتۇتاس مەملەكەت ەكەنىن ايشىقتاي تۇسەدى.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان حالقى اسسامبلەياسىنىڭ XXXIV سەسسياسىندا مەملەكەت باسشىسى ناۋرىز مەيرامىن كەڭىنەن دارىپتەۋ كەرەكتىگىن ايتقان بولاتىن.
اۆتور
كاميلا مۇلىك