ينتەرپول ەلدىڭ العاشقى «كۇمىس حابارلاماسىن» شىعاردى
استانا. KAZINFORM - اكتيۆتەردى ىزدەۋ جانە قايتارۋ بويىنشا جاڭا قۇرالدى ەنگىزۋ جونىندەگى پيلوتتىق جوبا اياسىندا ينتەرپول قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ العاشقى «كۇمىس حابارلاماسىن» شىعاردى. بۇل تۋرالى اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بۇل قۇجات اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى زاڭ سۋبەكتىلەرىمەن ۇلەستەس تۇلعالاردىڭ اكتيۆتەرى تۋرالى اقپاراتتى الۋعا باعىتتالعان.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بىلتىرعى جىلى قازاقستان باس پروكۋراتۋرانىڭ اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەتتىڭ اتىنان ينتەرپولدىڭ جوعارىدا اتالعان پيلوتتىق جوباسىن ەنگىزۋ جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ قۇرامىنا كىرگەن بولاتىن.
- جوبانىڭ قاتىسۋشىلارى قاتارىندا ۇلىبريتانيا، يسپانيا، يتاليا، كاتار، قىتاي، كۋۆەيت، مالتا، نيدەرلاند، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، پولشا، پورتۋگاليا، رەسەي، سينگاپۋر، ا ق ش، فرانسيا، شۆەتسيا جانە تاعى باسقالارى سەكىلدى 50 دەن استام ەل بار.
جالپى بۇل قۇرال ينتەرپولدىڭ قۇرامىنا كىرەتىن بارلىق 196 مەملەكەت اراسىندا زاڭسىز يەمدەنىلگەن اكتيۆتەر تۋرالى اقپارات الماسۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ونىڭ كومەگىمەن زاڭسىز يەمدەنىلگەن اكتيۆتەر، ونىڭ ىشىندە جىلجىمالى جانە جىلجىمايتىن مۇلىك، سونداي-اق اقشا قاراجاتتارىن قاداعالاۋ، سايكەستەندىرۋ جانە ولار تۋرالى مالىمەتتەر الۋعا بولادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ەگەر بۇرىن ينتەرپول نەگىزىنەن ىزدەۋدەگى ادامدار تۋرالى اقپاراتتى تىركەگەن بولسا، ەندىگى ۋاقىتتا اكتيۆتەرگە دە نازار اۋدارىلاتىن بولادى جانە ءتيىستى نەگىزدەر بولعان جاعدايدا، ولار الەم بويىنشا ءار ءتۇرلى قۋدالاۋ شارالارىنا ۇشىراۋى مۇمكىن.
كوميتەت ۆەدومستۆونىڭ سىرتقى كونتۋرداعى مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋ جانە اكتيۆتەردى قايتارۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ بويىنشا تۇراقتى تۇردە شارالار قابىلدايدى.
ايتا كەتەلىك اكتيۆتەردى قايتارۋ جونىندەگى كوميتەت قانداي حالىقارالىق ۇيىمدارمەن تىعىز جۇمىس ىستەيتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.