ينتەرنەتسىز دە جۇمىس ىستەيتىن 7 اۋدارما قوسىمشاسى
استانا. KAZINFORM - شەتەلگە شىققاندا نەمەسە ينتەرنەت ناشار ۇستايتىن جەردە جۇرگەندە اۋدارماشى قوسىمشالار وتە پايدالى. كەيدە ۇشاقتا، مەترو ىشىندە، تاۋدا نەمەسە حالىق كوپ جينالعان جەردە ينتەرنەت ءالسىز بولۋى مۇمكىن.
وسىنداي جاعدايدا وفلاين رەجيمدە جۇمىس ىستەيتىن اۋدارما قوسىمشالارى كومەكتەسەدى.
وفلاين اۋدارما قوسىمشالارىنىڭ ارتىقشىلىعى
قازىرگى تاڭدا الەمدە ءتىل ءبىلۋ ماڭىزدى. مىسالى، اعىلشىن ءتىلىن 1,3 ميللياردتان استام ادام ۇيرەنىپ ءجۇر. ال ورىس تىلىندە شامامەن 258 ميلليون ادام سويلەيدى. باسقا تىلدەگى ءماتىندى نەمەسە ءسوزدى ءتۇسىنۋ ساياحاتتا، جۇمىستا جانە كۇندەلىكتى ومىردە كوپ كومەكتەسەدى.
ءبىراق ينتەرنەت كەز كەلگەن جەردە قولجەتىمدى بولا بەرمەيدى. سوندىقتان كەيبىر قوسىمشالار تىلدىك پاكەتتەردى الدىن الا جۇكتەپ الىپ، اۋدارمانى ينتەرنەتسىز جاساۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ياعني بارلىق ەسەپتەۋ سمارتفوننىڭ وزىندە ورىندالادى.
وفلاين اۋدارما جاساۋ ءۇشىن موبيلدى ينتەرنەت قاجەت ەمەس. بۇل اسىرەسە روۋمينگتە جۇرگەندە، ينتەرنەت پاكەتى شەكتەۋلى بولعاندا نەمەسە بايلانىس ناشار ۇستايتىن جەردە وتە ىڭعايلى. مىسالى، ۇشاقتا، مەترو ىشىندە، تاۋدا نەمەسە ينتەرنەت ءالسىز ايماقتا دا ءماتىندى وڭاي اۋدارىپ الۋعا بولادى. سونداي-اق وفلاين رەجيمدە ءماتىن سىرتقى سەرۆەرلەرگە جىبەرىلمەيدى، ياعني جەكە اقپاراتتىڭ تارالۋ قاۋپى تومەن بولادى. دەگەنمەن مۇنداي قوسىمشالاردىڭ كەيبىر شەكتەۋى بار. ينتەرنەتسىز رەجيمدە قولجەتىمدى تىلدەر سانى از بولۋى مۇمكىن، ال كۇردەلى سويلەمدەردىڭ اۋدارماسى كەيدە ءدال شىقپايدى. سونىمەن قاتار وفلاين رەجيمدە قولدانۋ ءۇشىن قاجەتتى ءتىل پاكەتتەرىن الدىن الا جۇكتەپ قويۋ كەرەك. تومەندە ينتەرنەتسىز جۇمىس ىستەي الاتىن ەڭ تانىمال اۋدارما قوسىمشالارىن نازارلارىڭىزعا ۇسىنامىز.
Yandex Translate
تىلدەر: 90 نان استام
پلاتفورما: Android ،iOS
وفلاين رەجيم: بار
دىبىسپەن اۋدارۋ: بار
بۇل - «ياندەكس» كومپانياسىنىڭ اۋدارما قوسىمشاسى. قوسىمشا ءماتىندى، دىبىستى جانە سۋرەتتەگى جازۋدى اۋدارىپ بەرە الادى.
ساپار الدىندا قاجەتتى ءتىل پاكەتتەرىن جۇكتەپ الساڭىز، ينتەرنەتسىز دە اۋدارما جاساۋعا بولادى. مىسالى، اعىلشىن، نەمىس، فرانسۋز نەمەسە يسپان تىلدەرىن وفلاين قولدانۋعا مۇمكىندىك بار.
قوسىمشادا كامەرا ارقىلى اۋدارۋ فۋنكتسياسى دا بار. ياعني مازىردەگى، كوشەدەگى نەمەسە قاپتاماداعى جازۋدى كامەرامەن ءتۇسىرىپ، اۋدارماسىن كورۋگە بولادى.
Google Translate
تىلدەر: 100 دەن استام
پلاتفورما: Android ،iOS
وفلاين رەجيم: بار
دىبىسپەن اۋدارۋ: بار
الەمدەگى ەڭ تانىمال اۋدارما سەرۆيستەرىنىڭ ءبىرى - Google Translate. قوسىمشا ءماتىندى، داۋىستى، قولمەن جازىلعان سوزدەردى جانە سۋرەتتەگى ءماتىندى اۋدارا الادى. وفلاين جۇمىس ىستەۋى ءۇشىن قاجەتتى ءتىل پاكەتتەرىن الدىن الا جۇكتەپ الۋ كەرەك.
Google اۋدارماشىسى اسىرەسە اعىلشىن، يسپان، فرانسۋز جانە نەمىس تىلدەرىمەن جاقسى جۇمىس ىستەيدى. ءبىراق ينتەرنەتسىز رەجيمدە اۋدارما ساپاسى كەيدە تومەن بولۋى مۇمكىن.
Microsoft Translator
تىلدەر: 70تەن استام
پلاتفورما: Android ،iOS
وفلاين رەجيم: بار
دىبىسپەن اۋدارۋ: بار
بۇل قوسىمشانى Microsoft كومپانياسى جاساعان. قوسىمشا ءماتىندى جانە دىبىستى اۋدارىپ قانا قويماي، ديالوگ رەجيمىن ۇسىنادى. ياعني ەكران ەكىگە ءبولىنىپ، ەكى ادام ءارتۇرلى تىلدە سويلەسە الادى. ينتەرنەتسىز جۇمىس ىستەۋ ءۇشىن ءتىل پاكەتتەرىن الدىن الا جۇكتەۋ قاجەت.
PROMT. One
تىلدەر: 20 دان استام
پلاتفورما: Android ،iOS
وفلاين رەجيم: بار (اقىلى)
دىبىسپەن اۋدارۋ: بار
PROMT - ماشينالىق اۋدارما تەحنولوگياسىمەن كوپ جىلدان بەرى اينالىسىپ كەلە جاتقان كومپانيا. بۇل قوسىمشا اۋدارماشى، سوزدىك جانە سويلەسۋ كىتاپشاسىن بىرىكتىرەدى. ءماتىندى، داۋىستى جانە سۋرەتتەگى جازۋدى اۋدارۋعا بولادى.
وفلاين اۋدارما ءۇشىن ءتىل پاكەتتەرىن جۇكتەپ، جازىلىپ الۋ قاجەت. قوسىمشا تەحنيكالىق جانە ىسكەرلىك ماتىندەردى اۋدارۋدا جاقسى ناتيجە كورسەتەدى.
Reverso
تىلدەر: 17
پلاتفورما: Android ،iOS
وفلاين رەجيم: ءىشىنارا
Reverso كلاسسيكالىق اۋدارماشىدان ءسال وزگەشە. ول سوزدەردىڭ اۋدارماسىن عانا ەمەس، ناقتى قولدانىلۋ مىسالدارىن دا كورسەتەدى.
ماسەلەن، بەلگىلى ءبىر ءسوزدىڭ كىتاپتاردا نەمەسە ماقالالاردا قالاي قولدانىلعانىن كورە الاسىز.
قوسىمشادا ءسوز جاتتاۋعا ارنالعان كارتوچكالار، ىزدەۋ تاريحى جانە سۇيىكتى سوزدەر ءتىزىمى بار. بۇل فۋنكسيالار ينتەرنەتسىز دە جۇمىس ىستەيدى.
iTranslate
تىلدەر: 100 دەن استام
پلاتفورما: Android ،iOS
وفلاين رەجيم: بار (Pro جازىلىمىمەن)
دىبىسپەن اۋدارۋ: بار
iTranslate - الەمدە كەڭ تارالعان اۋدارما قوسىمشالارىنىڭ ءبىرى. قوسىمشا ءماتىندى، دىبىستى جانە كامەرا ارقىلى ءماتىندى اۋدارا الادى. سونداي-اق ەكى ادام سويلەسۋگە ارنالعان Voice Mode رەجيمى بار.
وفلاين اۋدارمانى قولدانۋ ءۇشىن Pro جازىلىمىن راسىمدەپ، ءتىل پاكەتتەرىن جۇكتەۋ قاجەت.
Papago
تىلدەر: 14
پلاتفورما: Android, iOS
وفلاين رەجيم: بار
دىبىسپەن اۋدارۋ: بار
Papago - وڭتۇستىك كورەيانىڭ Naver كومپانياسى جاساعان اۋدارما سەرۆيسى. بۇل قوسىمشا اسىرەسە كورەي، جاپون جانە قىتاي سەكىلدى ازيالىق تىلدەردى جاقسى اۋدارادى.
قوسىمشا ءماتىندى، دىبىستى، قولجازبانى جانە سۋرەتتەگى جازۋدى اۋدارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءتىل پاكەتتەرىن جۇكتەپ العاننان كەيىن ينتەرنەتسىز دە پايدالانۋعا بولادى.
