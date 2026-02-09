ينۆەستيتسيادان قالاي تابىس تابۋعا بولادى
استانا. قازاقپارات - ينۆەستيتسيادان تابىس تابۋ - قارجىلىق ەركىندىككە اپاراتىن ءتيىمدى جولداردىڭ ءبىرى. كوپشىلىك ينۆەستيتسيانى كۇردەلى ءارى قاۋىپتى پروتسەسس دەپ قابىلدايدى، ءبىراق دۇرىس ءتاسىل مەن جوسپار بولسا، ونى كەز كەلگەن ادام مەڭگەرە الادى.
ەڭ باستىسى - ينۆەستيتسيانى لوتەرەيا نەمەسە تەز بايىتۋ قۇرالى ەمەس، ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيا رەتىندە قاراستىرۋ.
الدىمەن ينۆەستيتسيالاۋدىڭ ماقساتىن انىقتاۋ كەرەك. ءسىز كاپيتالدى كوبەيتكىڭىز كەلە مە، پاسسيۆ تابىس العىڭىز كەلە مە، الدە بولاشاققا قور جينايسىز با - وسىنىڭ ءبارى ستراتەگيا تاڭداۋعا اسەر ەتەدى. ماقسات ايقىن بولسا، سوعان سايكەس قۇرال مەن مەرزىم بەلگىلەۋ وڭايىراق بولادى.
ينۆەستيتسيانى باستاماس بۇرىن جەكە قارجىنى تارتىپكە كەلتىرۋ ماڭىزدى. قىسقا مەرزىمدى قارىزدار مەن جوعارى پايىزدى نەسيەلەر تۇرعاندا بەلسەندى ينۆەستيتسيا جاساۋ تاۋەكەلدى. سونداي-اق كۇتپەگەن جاعدايعا ارنالعان قارجىلىق قور بولۋى كەرەك. بۇل نارىق قۇلدىراعاندا اكتيۆتەردى ارزانعا ساتىپ جىبەرمەۋگە كومەكتەسەدى.
ينۆەستيتسيالىق قۇرالدار ءارتۇرلى بولادى: اكسيالار، وبليگاتسيالار، قورلار، ETF، جىلجىمايتىن مۇلىك جانە بيزنەس جوبالار. ءارقايسىسىنىڭ تابىستىلىعى مەن تاۋەكەلى ءارتۇرلى. اكسيالار جوعارى تابىس اكەلۋى مۇمكىن، ءبىراق باعاسى قۇبىلمالى. وبليگاتسيالار تۇراقتىراق، ءبىراق كىرىسى تومەندەۋ كەلەدى.
تابىستى ينۆەستيتسيانىڭ نەگىزگى قاعيدالارىنىڭ ءبىرى - ديۆەرسيفيكاتسيا. ياعني قاراجاتتى ءبىر عانا اكتيۆكە سالماي، بىرنەشە باعىتقا ءبولۋ. ءارتۇرلى سەكتور، ەل جانە ۆاليۋتا بويىنشا ءبولۋ تاۋەكەلدى ازايتادى. بۇل ءتاسىل پورتفەلدىڭ تۇراقتىلىعىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ۋاقىت - ينۆەستوردىڭ ەڭ ۇلكەن وداقتاسى. ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستيتسيا كۇردەلى پايىزدىڭ اسەرىمەن ايتارلىقتاي ءوسىم بەرەدى. تابىس قايتا ينۆەستيتسيالانىپ وتىرسا، ناتيجە جىل سايىن ۇدەي تۇسەدى. سوندىقتان جيى ساۋدا جاساۋدان گورى، ساپالى اكتيۆتەردى ۇزاق ۇستاۋ كوبىنە ءتيىمدى.
نارىقتاعى قىسقا مەرزىمدى اۋىتقۋلارعا بولا شەشىم قابىلداۋ قاتە بولۋى مۇمكىن. باعا ءتۇستى ەكەن دەپ قورقىپ ساتۋ نەمەسە قاتتى ءوستى دەپ كەش كىرۋ - جيى كەزدەسەتىن قاتەلىك. ونىڭ ورنىنا جوسپارعا ساي، تۇراقتى تۇردە ينۆەستيتسيا سالىپ وتىرۋ ستراتەگياسى جاقسى ناتيجە بەرەدى.
ينۆەستيتسيا الدىندا تالداۋ جاساۋ قاجەت. كومپانيانىڭ تابىسى، قارىزى، دامۋ باعىتى، نارىقتاعى ورنى زەرتتەلۋى ءتيىس. اقپاراتسىز سالىنعان قارجى - تاۋەكەلى جوعارى شەشىم. سەنىمدى دەرەككوزدەر مەن رەسمي ەسەپتەرگە سۇيەنۋ ماڭىزدى.
پسيحولوگيالىق تۇراقتىلىق تا ۇلكەن ءرول اتقارادى. ينۆەستور ەموتسياعا بەرىلمەي، الدىن الا قۇرىلعان ەرەجەمەن ارەكەت ەتۋى كەرەك. سابىر، ءتارتىپ جانە ۇزاق مەرزىمدى ويلاۋ - تابىستىڭ ماڭىزدى فاكتورلارى. نارىقتا شىدامدىلار ۇتادى.
قورىتىندىلاي ايتقاندا، ينۆەستيتسيادان تابىس تابۋ ءۇشىن ءبىلىم، جوسپار جانە جۇيەلىلىك قاجەت. كىشكەنتاي سومادان باستاپ، بىرتىندەپ پورتفەل قۇرىپ، تاۋەكەلدى ءبولىپ، ۇزاق مەرزىمدى ۇستانىمدا بولۋ - ەڭ سەنىمدى جول. دۇرىس ءتاسىل قولدانىلسا، ينۆەستيتسيا تۇراقتى تابىس كوزىنە اينالا الادى.