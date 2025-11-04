ينسۋلت كەدەي ادامدار اراسىندا جيىرەك كەزدەسەدى - عالىمدار دابىل قاقتى
استانا. قازاقپارات – تاسمانيا ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عالىمدارى الەۋمەتتىك جاعدايى تومەن ادامدار ينسۋلتكە %33 جيى شالدىعاتىنىن انىقتادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
زەرتتەۋ ناتيجەلەرى Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases جۋرنالىندا جاريالاندى.
ماماندار 2007-جىلدان 2020-جىلعا دەيىنگى ارالىقتا تاسمانيا تۇرعىندارىنىڭ اۋرۋحاناعا جاتقىزىلۋ جانە ءولىم-ءجىتىم دەرەكتەرىن تالداپ، تامىر جۇيەسى اۋرۋلارى مەن الەۋمەتتىك جاعداي اراسىندا تىكەلەي بايلانىس بار ەكەنىن انىقتادى.
زەرتتەۋ قورىتىندىسى بويىنشا، تابىسى تومەن ادامدار اراسىندا ينسۋلت %33 جيى تىركەلگەن.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي توپتاعى ازاماتتاردا جوعارى قان قىسىمى، جۇرەك اۋرۋلارى، قانت ديابەتى جانە زات الماسۋ بۇزىلىستارى جيى كەزدەسەدى. سونىمەن قاتار اس قورىتۋ جانە يممۋندىق جۇيە اۋرۋلارى، كەيدە ءتىپتى جاس كەزىندە قاتەرلى ىسىك تە جيى انىقتالادى.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ پىكىرىنشە، باستى سەبەپتەردىڭ ءبىرى - مەديتسينالىق كومەك پەن پروفيلاكتيكالىق باعدارلامالارعا قولجەتىمدىلىكتىڭ شەكتەۋلى بولۋى.
ولار الەۋمەتتىك وسال توپتار ءۇشىن دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىنە تەڭ قولجەتىمدىلىك پەن اۋرۋدىڭ الدىن الۋ شارالارىن كەڭەيتۋ ينسۋلت پەن جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنان بولاتىن ءولىم-ءجىتىمدى ەداۋىر ازايتۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.