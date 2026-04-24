يۋنەسكو-نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرالار تىزىمىنە ەلىمىزدەن قانداي جادىگەرلەر ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ مەملەكەتتىك ورگاندارى ەلىمىزدىڭ ءبىرقاتار مادەني نىسانىن يۋنەسكو-نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگىزۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىر. بۇل تۋرالى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىنەن ءمالىم ەتتى.
- بۇگىنگى تاڭدا يۋنەسكو- نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرالار تىزىمىندە قازاقستان تاراپىنان ءۇش نوميناتسيا اياسىندا ۇسىنىلعان 10 تاريحي-مادەني ەسكەرتكىش بار: قوجا احمەت ياساۋي كەسەنەسى، «تاڭبالى» پەتروگليفتەرى جانە «ۇلى جىبەك جولى: چانان تيان- شان ءدالىزى»، قايالىق، قارامەرگەن، تالعار، اقتوبە، اقىرتاس، قۇلان، قوستوبە، ورنەك. قازىرگى ۋاقىتتا يۋنەسكو- نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مادەني مۇرالار تىزىمىنە ەنگىزىلگەن وبەكتىلەردىڭ سانىن كوبەيتۋ ماقساتىندا مينيسترلىك تاراپىنان ءتيىستى جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە.
اتاپ ايتقاندا، 2024 -جىلى «ماڭعىستاۋدىڭ جەراستى مەشىتتەرى» نوميناتسياسىنا ماڭعىستاۋ وبلىسىنداعى 5 وبەكت (بەكەت اتا، شاقپاق اتا، قارامان اتا، شوپان اتا، سۇلتان ەپە) جانە وزبەكستان، تاجىكستان، قىرعىز رەسپۋبليكاسى ەلدەرىمەن بىرلەسىپ «ۇلى جىبەك جولى: فەرعانا- سىرداريا ءدالىزى» ترانسۇلتتىق نوميناتسياسىنا تۇركىستان، قىزىلوردا وبلىستارىنداعى 6 وبەكت (وتىرار، ساۋران، ياسى، سىعاناق، جانكەنت قالاشىقتارى، جەتىاسار ءوازيسىنىڭ ەسكەرتكىشتەرى) ۇسىنىلدى، - دەدى ۆەدومستۆودان اگەنتتىكتىڭ رەسمي ساۋالىنا وراي.
ۇسىنىلعان جاۋاپقا قاراعاندا، اتالعان ەكى نوميناتسيا يۋنەسكو- ىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرالار ورتالىعىندا قارالدى. ەندى بيىل وڭتۇستىك كورەيانىڭ پۋسان قالاسىندا وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك مۇرا كوميتەتىنىڭ كەزەكتى وتىرىسىندا پىسىقتالادى.
- سونىمەن قاتار بيىل يۋنەسكو- نىڭ دۇنيەجۇزىلىك مۇرالار تىزىمىنە ء«ۇستىرت: لاندشافتتار جانە اڭشىلىق تۇزاقتار - اراندار» نوميناتسياسى ۇسىنىلدى. بۇدان بولەك، مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى تاپسىرماسىنا سايكەس، جەتىسۋ وبلىسىنداعى «جاركەنت مەشىتى»، الماتى قالاسىنداعى «ۆوزنەسەنسكيي سوبورى» جانە تۇركىستان مەن قىزىلوردا وبلىستارىنداعى «قاراتاۋ پەتروگليفتەرى» (ارپاوزەن جانە ساۋىسقاندىق) تاريحي- مادەني مۇرا وبەكتىلەرىن نوميناتسياعا ۇسىنۋ بويىنشا مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە، - دەدى مينيسترلىكتەن.
ايتا كەتەيىك، ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ يۋنەسكو- نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىندە بولۋعا لايىق جادىگەرلەردى اتاعان ەدى.