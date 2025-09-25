يۋنەسكو ماڭعىستاۋ مەشىتتەرىن بۇكىل الەمدىك مۇرا تىزىمىنە قوسۋ ماسەلەسىن قارايدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ Ⅲ وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرماسىنا سايكەس، ءۇستىرت جازىعىن جانە ماڭعىستاۋدىڭ جەراستى مەشىتتەرىن يۋنەسكو- نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگىزۋ جۇمىسى كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلىپ جاتىر.
بۇل تۋرالى مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارين ءوزىنىڭ تەlegram پاراقشاسىندا جازدى.
وسىعان بايلانىستى 17-24- قىركۇيەك كۇندەرى ەسكەرتكىشتەر مەن تاريحي ورىنداردى ساقتاۋ جونىندەگى حالىقارالىق كەڭەستىڭ (يكوموس) ساراپتامالىق ميسسياسى اتالعان تاريحي-مادەني مۇرا نىسانىن ساراپتامادان وتكىزدى.
- بۇل جۇمىسقا ورتالىق جانە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، ارحەولوگيا جانە رەستاۆراتسيا سالاسىنداعى قازاقستاندىق ساراپشىلار قاتىستى.
ساراپتاما بارىسىندا جەراستى مەشىتتەرىنىڭ بۋفەرلىك ايماعى مەن شەكاراسىن ايقىنداۋ، كونسەرۆاتسيالاۋ جانە قورعاۋ، تۋريستىك ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە تۇراقتى باسقارۋ ماسەلەلەرى قاراستىرىلدى، - دەپ جازدى ەرلان قارين.
يكوموس ميسسياسىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا يۋنەسكو- نىڭ بۇكىل الەمدىك مۇرالار تىزىمىنە ەنگىزۋ ءۇشىن «ماڭعىستاۋ تۇبەگىندەگى جەراستى مەشىتتەرى» نوميناتسياسىنىڭ تەحنيكالىق باعالاۋى بار ساراپتامالىق قورىتىندىسى دايىندالاتىن بولدى.
اتالعان نىسانعا قاتىستى تۇپكىلىكتى شەشىم يۋنەسكو-نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرا كوميتەتىنىڭ 2026 -جىلعى شىلدەدە وتەتىن وتىرىسىندا قابىلدانادى.
سونداي- اق يۋنەسكو- نىڭ بۇكىلالەمدىك مۇرالار ورتالىعىندا ت م د اۋماعىنداعى العاشقى «ءۇستىرت جازىعى» بىرلەسكەن نوميناتسيا جوباسىن قاراستىرۋ پروتسەسى باستالدى.
وسىلايشا، ۇلتتىق قۇرىلتايدا جاريالانعان پرەزيدەنتتىك باستامالاردى ناقتى جۇزەگە اسىرۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.