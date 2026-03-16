يۋنەسكو فرانسيا جاعالاۋىندا سۋنامي قاۋپى بار ەكەنىن ەسكەرتتى
استانا. KAZINFORM - يۋنەسكو الداعى ونجىلدىقتاردا جەرورتا تەڭىزىندە، سونىڭ ىشىندە فرانسيا جاعالاۋىندا سۋنامي قاۋپى جوعارى ەكەنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى BILD.
ساراپشىلار جەرورتا تەڭىزىن قاۋىپسىز دەپ ساناۋعا بولمايتىنىن اتاپ ءوتتى. تاريحي دەرەكتەر جويقىن تولقىنداردىڭ فرانتسيا جاعالاۋلارىنا بىرنەشە رەت جەتكەنىن كورسەتەدى.
زەرتتەۋشىلەردىڭ ايتۋىنشا، سۋنامي تەك جەر سىلكىنىسى ەمەس، سونىمەن قاتار سۋ استىنداعى كوشكىن نەمەسە جانارتاۋ اتقىلاۋىنان دا پايدا بولۋى مۇمكىن. قاۋىپتى تەك تولقىندار ەمەس، سونىمەن قاتار پورتتاردى سۋ باسۋ، جاعالاۋ ينفراقۇرىلىمىن بۇزاتىن كۇشتى اعىستار دا تۋدىرادى.
ماسەلەن، 1979-جىلى نيتستسادا قۇرىلىس كەزىندە تەڭىز استىنداعى كوشكىن تولقىندى تۋدىرىپ، 8 ادام قازا تاپتى. 2003-جىلى الجيردەگى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن دە سۋناميدىڭ سالدارى تىركەلدى.
ماماندار جەرورتا تەڭىزىندە ەسكەرتۋ جاساۋعا كوبىنە ۋاقىتى وتە از - كەيدە بىرنەشە مينۋت بولاتىنىن ايتتى.