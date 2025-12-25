ينەمەن ەمدەلەمىن دەپ وكپەسى تەسىلدى: شىعىس قازاقستاندا دارىگەرلەرى زەينەتكەرگە شۇعىل وتا جاسادى
وسكەمەن. KAZINFORM - شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ءداستۇرلى ەمەس شىعىس مەديتسيناسىمەن ەمدەلگەن 72 جاستاعى زەينەتكەردىڭ وكپەسى تەسىلىپ، شۇعىل وتا جاسالدى. وقيعا ۆىدريحا اۋىلىندا ورنالاسقان «ۋبا» ساناتوريىندە بولعان.
زارداپ شەككەن ايەلدىڭ قىزىنىڭ ايتۋىنشا، اكۋپۋنكتۋرا سەانسى كەزىندە اناسى كەنەتتەن قاتتى اۋىرسىنۋدى سەزىنگەن. الايدا پروتسەدۋرا جۇرگىزگەن دارىگەر بۇل جاعدايدى اسقىنۋ دەپ باعالاماي، ناۋقاستى جىبەرە سالعان.
- انام بىردەن دەنەسى اۋىرسىنعانىن ايتتى، ءبىراق وعان ەشكىم ءمان بەرمەدى. پروتسەدۋرادان كەيىن ونى جاي بولمەسىنە جىبەردى، - دەيدى قىزى.
كەلەسى كۇنى ايەلدىڭ جاعدايى كۇرت ناشارلاعان. ساناتوري قىزمەتكەرلەرى جەدەل جاردەم شاقىرعان. الايدا قىزىنىڭ سوزىنشە، مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە ناۋقاستىڭ ءبىر كۇن بۇرىن ينەمەن ەمدەلگەنى تۋرالى حابارلانباعان.
وسكەمەنگە ورالعان سوڭ ايەل قايتادان جەدەل جاردەم شاقىرعان. رەنتگەنولوگيالىق تەكسەرۋ بارىسىندا ناۋقاستىڭ وكپەسى تەسىلىپ، پنيەۆموتوراكس پايدا بولعانى انىقتالعان.
زەينەتكەر شۇعىل تۇردە اۋرۋحاناعا جاتقىزىلىپ، دارىگەرلەر پليەۆرالىق پۋنكتسيا جاساپ، وكپەدەن شامامەن 1,5 ليتر اۋا شىعارعان. وسىلايشا، ونىڭ جاعدايى تۇراقتالىپ قالدى.
وقيعادان كەيىن ايەل اكۋپۋنكتۋرا جاساعان دارىگەرگە قاتىستى پوليتسياعا ارىز جازعان. قازىر بولعان جاعدايدىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ، مەديتسينا قىزمەتكەرىنىڭ ارەكەتتەرىنە قۇقىقتىق باعا بەرىلىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، بۇعان دەيىن شىعىس قازاقستاندا 150-گە جۋىق دارىگەر جەتىسپەيتىندىگى حابارلانعان.
اۆتور
بوتاكوز كەنجەحان قىزى