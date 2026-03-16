ينەمەن ەمدەۋدىڭ پايداسى بار ما؟
پيروگوۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ وقىتۋشىسى الەكسەي رەشەتۋن ينە ەمىنىڭ قازىرگى مەديتسيناداعى ورنى مەن ونىڭ تيىمدىلىگى تۋرالى ايتىپ بەردى.
- ءسىز جالپى ينە ەمىن رەسمي مەديتسينا تۇرعىسىنان قالاي باعالايسىز؟
- ينەمەن ەمدەۋ - بەلگىلى ءبىر مانيپۋلياتسيا ءتۇرى. ونىڭ رەسمي مەديتسينامەن تىكەلەي بايلانىسى جوق، ويتكەنى مۇندا قانداي دا ءبىر ەنەرگەتيكالىق اعىندار، ارنالار، نۇكتەلەر جانە باسقا دا تۇسىنىكتەر پايدالانىلادى. دەگەنمەن، كەيبىر ادامدار ءۇشىن بەلگىلى ءبىر جاعدايلاردا ول قانداي دا ءبىر اسەر بەرۋى مۇمكىن.
- ينەمەن ەمدەۋدىڭ ادام اعزاسىنىڭ مۇشەلەرى مەن جۇيەلەرىنە اسەرى بار ەكەنىن دالەلدەيتىن عىلىمي دالەلدەر بار ما؟
- ينەمەن شانشۋ ارقىلى ادام اعزاسىنىڭ ءارتۇرلى مۇشەلەرى مەن جۇيەلەرىنە وڭ اسەر ەتەدى دەگەن عىلىمي دالەلدەر جوق. قىتايدا جاسالعان بەلگىلى ءبىر كەستەلەر بار، وندا ادام اعزاسىنداعى نۇكتەلەر مەن ولاردىڭ ىشكى مۇشەلەرگە اسەر ەتۋ ايماقتارى كورسەتىلگەن. ءبىراق بۇل عىلىمي تۇرعىدان دالەلدەنبەگەن جانە كوبىنە ءوزىن- ءوزى يلاندىرۋ سيپاتىندا.
- ينەمەن ەمدەۋدە ناۋقاستىڭ ءوزىن- ءوزى يلاندىرۋىنىڭ ءرولى قانداي؟
- مۇنىڭ ءبارى ەڭ الدىمەن ادامنىڭ ءوزىن-ءوزى يلاندىرۋ دەڭگەيىندە جۇزەگە اسادى. ال ءوزىن-ءوزى يلاندىرۋ - وتە كۇشتى قۇبىلىس. كەيدە ول ادامنىڭ ءوزى كۇتپەگەن ناتيجەلەرگە جەتۋىنە دە مۇمكىندىك بەرەدى.
