ينفلياتسيانى تومەندەتۋ ءۇشىن قاتاڭ اقشا-كرەديت شارتتارىن ساقتاۋ قاجەت - ۇلتتىق بانك
استانا. قازاقپارات - 18 پايىزدىق بازالىق مولشەرلەمە ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا ساقتالادى. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- ۇلتتىق بانكتىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى 18 پايىز دەڭگەيىندە ساقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل شەشىم ينفلياتسيانىڭ اعىمداعى ديناميكاسىن، ونىڭ فاكتورلارى مەن تاۋەكەلدەر بالانسىن ەسكەرە وتىرىپ قابىلدانىپ وتىر. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ينفلياتسيا 12,3 پايىزعا دەيىن جەدەلدەدى. ينفلياتسيانىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيى 2025-جىلدىڭ قىركۇيەك ايىندا قالىپتاسىپ، 12,9 پايىز بولدى. الايدا، قاراشا ايىمەن سالىستىرعاندا، جەلتوقساندا باعا ءوسىمىنىڭ قارقىنى باسەڭدەي باستادى. بۇل ءۇردىس، ەڭ الدىمەن، ازىق-تۇلىككە جاتپايتىن تاۋارلار مەن قىزمەتتەر نارىعىندا بايقالدى. وعان ۇستامدى قاتاڭ اقشا-كرەديت ساياساتى، تاريفتەردىڭ اكىمشىلىك تاراپىنان تومەندەۋى جانە ينفلياتسياعا قارسى باسقا شارالار اسەر ەتتى، - دەدى ۇ ب ءتوراعاسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، دەزينفلياتسيانىڭ كەيبىر بەلگىلەرىنە قاراماستان ەكونوميكاداعى باعا قىسىمى جوعارى بولىپ وتىر. ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى قارقىن الىپ، سالىق رەفورماسىنان جانە قوسىمشا قۇن سالىعىنداعى وزگەرىستەردەن حالىق پەن بيزنەستىڭ ينفلياتسيالىق كۇتۋلەرى ءوستى. ال بازالىق جىلدىق ينفلياتسيا ءالى دە جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر. وسى فاكتورلار بىرىگىپ، ينفلياتسيانىڭ تۇراقتى سيپاتى مەن باعا پروتسەستەرىنىڭ ينەرتسياسىن كورسەتتى.
- ەلدە ەكونوميكالىق بەلسەندىلىك جوعارى. حالىقتىڭ تابىسى تومەندەپ، تۇتىنۋشىلىق كرەديتتەۋ ازايسا دا، ىشكى سۇرانىس جوعارى دەڭگەيدە ساقتالىپ وتىر. ازىق-تۇلىكتىڭ الەمدىك باعاسى سوڭعى ايلاردا تومەندەسە دە، الدىڭعى جىلعى كورسەتكىشتەردەي جوعارى دەڭگەيدە قالدى، ال تومەندەۋ قارقىنى السىرەپ كەلەدى. قازىرگى ينفلياتسيانىڭ ديناميكاسى، حالىقتىڭ وزگەرىستەردى كۇتۋى جانە ىشكى سۇرانىس قارقىنى ينفلياتسيانىڭ تۇراقتانۋىنا قاراماستان پروينفلياتسيالىق فاكتورلاردىڭ باسىم ەكەنىن كورسەتەدى. پروينفلياتسيالىق تاۋەكەلدەر باسقا فاكتورلارمەن بىرگە ققس مولشەرلەمەسىنىڭ كوتەرىلۋى مەن سالىق تولەۋشىلەر سانىنىڭ ارتۋىن كوزدەيتىن اۋقىمدى سالىق رەفورماسىنىڭ قالاي ىسكە اساتىنىنا دا بايلانىستى. الداعى توقسانداردا بيزنەستىڭ وسى وزگەرىستەرگە قالاي بەيىمدەلەتىنىن مۇقيات باقىلاۋ ماڭىزدى. سونداي-اق، ءبىرىنشى توقساننان كەيىن قايتا جاندانادى دەپ كۇتىلىپ وتىرعان تاريفتەر مەن قايتا قارالعان باعالار ينفلياتسياعا قالاي اسەر ەتەتىنىن قاداعالاۋ قاجەت، - دەدى ول.
ۇ ب باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، مۇنداي كەزدە دەزينفلياتسيالىق تراەكتوريا تۇراقتى قالىپتاستى دەپ ايتۋعا كەلمەيدى.
- ينفلياتسيانى ۇنەمى تومەندەتىپ وتىرۋ ءۇشىن قالىپتى قاتاڭ اقشا-كرەديت شارتتارىن ساقتاۋ قاجەت. ۇكىمەتپەن بىرگە بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسىنداعى جانە ينفلياتسيانى باقىلاۋ مەن تومەندەتۋ شارالارىنىڭ كەشەنىندەگى ينفلياتسياعا قارسى شارالاردى جۇرگىزگەن دۇرىس. اقشا-كرەديت ساياساتىنىڭ باعىتى وزگەرمەيدى: بازالىق مولشەرلەمە 2026-جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىسىندا جوعارى ىقتيمالدىقپەن قازىرگى دەڭگەيىندە ساقتالادى. ول ينفلياتسيانى تومەندەتۋ جانە ونىڭ تۇراقتى باياۋلاۋىن ورنىقتىرۋ ءۇشىن قاجەت، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.