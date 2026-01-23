ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:59, 23 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    ينفلياتسيا 2 پايىز تومەندەسە، بازالىق ستاۆكانى سول مولشەردە تومەندەتۋگە دايىنبىز - سۇلەيمەنوۆ

    استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى ينفلياتسيانىڭ تومەندەۋىنە پارا-پارا تومەندەتۋگە دايىن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.

    Тимур Сүлейменов
    Фото: Ұлттық банк

    - ينفلياتسيا تومەندەگەن سايىن بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتەمىز. وسى ەكى كورسەتكىش ءبىر-بىرىمەن تىعىز بايلانىستى. ناقتى فورمۋلا جوق. ماسەلەن، ينفلياتسيا 2 پايىزعا تومەندەسە، باسقا فاكتورلارعا قاراماستان بازالىق مولشەرلەمەنى 2 پايىزعا تومەندەتۋگە دايىنبىز، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق بانكتە وتكەن بريفينگتە ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.

    بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمە ماكسيمالدى تۇردە قانشا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان بولاتىن.

    ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق 18 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
