ينفلياتسيا 2 پايىز تومەندەسە، بازالىق ستاۆكانى سول مولشەردە تومەندەتۋگە دايىنبىز - سۇلەيمەنوۆ
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمەنى ينفلياتسيانىڭ تومەندەۋىنە پارا-پارا تومەندەتۋگە دايىن. بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ايتتى.
- ينفلياتسيا تومەندەگەن سايىن بازالىق مولشەرلەمەنى تومەندەتەمىز. وسى ەكى كورسەتكىش ءبىر-بىرىمەن تىعىز بايلانىستى. ناقتى فورمۋلا جوق. ماسەلەن، ينفلياتسيا 2 پايىزعا تومەندەسە، باسقا فاكتورلارعا قاراماستان بازالىق مولشەرلەمەنى 2 پايىزعا تومەندەتۋگە دايىنبىز، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق بانكتە وتكەن بريفينگتە ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالىنا وراي.
بۇعان دەيىن ۇلتتىق بانك بازالىق مولشەرلەمە ماكسيمالدى تۇردە قانشا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇلتتىق بانكىنىڭ اقشا-كرەديت ساياساتى كوميتەتى بازالىق مولشەرلەمەنى +/- 1 پ. ت. دالىزىمەن جىلدىق 18 پايىز دەڭگەيىندە بەلگىلەۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى.