09:35, 11 - قازان 2025 | GMT +5
ەينشتەيننىڭ سكريپكاسى $1,5 ميلليونعا ساتىلدى
ۇلى بريتانيادا وتكەن اۋكسيوندا ايگىلى عالىم البەرت ەينشتەينگە تيەسىلى سكريپكا 1,5 ميلليون ا ق ش دوللارىنا ساتىلدى. اسپاپتى العان ادامنىڭ ەسىمى قۇپيا.
بۇل - عالىمنىڭ 1890 -جىلدارى گەرمانيادا ساتىپ العان العاشقى اسپابى. ونەرتاپقىش اسپاپتى دوس-جاراندارىمەن وتىرعاندا نەمەسە جۇمىس اراسىندا ءجيى قولعا العان دەيدى. ءوزى ا ق ش-قا قونىس اۋدارماي تۇرعاندا سكريپكانى ارىپتەسى ماكس فون لاۋعا سىيعا تارتقان ەكەن. ول كەيىن ەينشتەين جانكۇيەرلەرىنىڭ بىرىنە تابىستاعان. سويتكەن اسپاپ 70 جىلدان استام ۋاقىت ساقتالىپ، بۇگىنگى كۇنگە جەتتى. باعاسى دا وسكەن.
24.kz