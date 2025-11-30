يندونەزياداعى سۋ تاسقىنى: قازا تاپقاندار سانى 303 ادامعا جەتتى
استانا. KAZINFORM - يندونەزيانىڭ سۋماترا ايماعىنداعى ءۇش پروۆينتسيادا بولعان سۋ تاسقىنى مەن لاي كوشكىنى سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى 303 ادامعا جەتتى، تاعى 279 تۇرعىن ءىز-ءتۇزسىز كەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
يندونەزيانىڭ توتەنشە جاعدايلار جونىندەگى ۇلتتىق اگەنتتىگىنىڭ (BNPB) باسشىسى سۋحاريانتونىڭ ايتۋىنشا، ەڭ كوپ ادام شىعىنى سولتۇستىك سۋماترا پروۆينتسياسىندا تىركەلگەن. بۇل وڭىردە 166 ادام كوز جۇمىپ، 143 ادام ءالى دە ءىز-ءتۇزسىز جوعالعانداردىڭ قاتارىندا.
باتىس سۋماترا پروۆينتسياسىندا 90 ادامنىڭ قازا تاپقانى راستالدى، 85 تۇرعىن جوعالىپ كەتكەن دەپ ەسەپتەلۋدە. ال اچەح پروۆينتسياسىندا 47 ادام قايتىس بولىپ، 51 ادام ىزدەستىرىلىپ جاتىر.
بۇعان دەيىن وڭتۇستىك-شىعىس ازيادا تولاسسىز نوسەر جاۋىن جاۋعانى حابارلانعان ەدى. تايلاندتا تاسقىن سالدارىنان 145 ادام قازا تاۋىپ، 3,5 ميلليوننان استام تۇرعىن زارداپ شەككەن. حاتياي قالاسىندا سۋ بىرتىندەپ قايتقانىمەن، كوپتەگەن اۋدان ءالى دە سۋ استىندا قالىپ، جارىقتان اجىراتىلعان. تۇرعىندار قيراعان ۇيلەرىنە ورالىپ، كەلتىرىلگەن شىعىندى ەسەپتەپ جاتىر، كەيبىرى بار مۇلكىنەن ايىرىلعان.
مالايزيادا «سەنيار» تروپيكالىق داۋىلىنىڭ سالدارىنان ەكى ادام قازا تاپتى. ال ۆەتنامنىڭ ورتالىق پروۆينتسيالارىندا ۇزاققا سوزىلعان نوسەر مەن اۋقىمدى سۋ تاسقىنى ادام ولىمىنە اكەلدى.