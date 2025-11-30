يندونەزيادا سۋ تاسقىنىنان 442 ادام قايتىس بولدى
استانا. KAZINFORM - يندونەزيانىڭ سۋماترا ارالىندا سۋ تاسقىنى مەن كوشكىن سالدارىنان قازا تاپقاندار سانى كۇرت ءوسىپ، 442 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى BBC.
جەكسەنبى تاڭەرتەڭ قازا تاپقاندار سانى 300 گە جەتتى دەپ ەسەپتەلگەن.
ارالدا ەۆاكۋاتسيالىق جۇمىستار جالعاسىپ جاتىر. نەگىزگى جولدار جابىلىپ، ينتەرنەت پەن ەلەكتر قۋاتى تەك ءىشىنارا قالپىنا كەلتىرىلدى.
تروپيكالىق داۋىلدارمەن كۇشەيگەن مۋسسوندار وڭتۇستىك-شىعىس ازيادا سوڭعى جىلدارداعى ەڭ قاتتى سۋ تاسقىنىن تۋدىردى. مالايزيا مەن تايلاندتا جۇزدەگەن ادام قازا تاۋىپ، ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتتى، ايماق بويىنشا ميلليونداعان ادام زارداپ شەكتى.
تايلاندتاعى رەسمي ءولىم سانى قازىر 170 كە جەتتى، مالايزيانىڭ سولتۇستىگىندەگى پەرليس شتاتىندا تاعى ەكى ادام قايتىس بولدى.
شري-لانكادا سۋ تاسقىنى مەن كوشكىن سالدارىنان بولعان اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنان شامامەن 160 ادام قازا تاپتى.
سيرەك كەزدەسەتىن داۋىل - «سەنيار» تروپيكالىق سيكلونى يندونەزيادا اپاتتى كوشكىندەر مەن سۋ تاسقىنىن تۋدىرىپ، ۇيلەردى شايىپ، مىڭداعان عيماراتتى سۋ باستى.
- اعىسى وتە جىلدام بولدى، بىرنەشە سەكۋند ىشىندە سۋ كوشەلەرگە جەتىپ، ۇيلەرگە كىرىپ كەتتى، - دەدى يندونەزيانىڭ اچەح پروۆينتسياسىنىڭ تۇرعىنى اريني اماليا BBC- گە.
يندونەزيانىڭ توتەنشە جاعدايلار اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعى قۇتقارۋ جۇمىستارىنا كەدەرگى كەلتىرىپ جاتىر جانە ونداعان مىڭ ادام ەۆاكۋاتسيالانعانىمەن، جۇزدەگەن ادامعا ءالى دە قاۋىپ ءتونىپ تۇر.
ەڭ قاتتى زارداپ شەككەن تاپانۋلي اۋدانىندا تۇرعىندار ازىق-تۇلىك الۋ ءۇشىن دۇكەندەردى توناعان.
تۇرعىندار قۇتقارۋ جۇمىستارىن جەدەلدەتۋ جانە ۇيلەستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ەلدەن سۋماترانى ۇلتتىق اپات ايماعى دەپ جاريالاۋدى تالاپ ەتىپ جاتىر.
تايلاندتىڭ وڭتۇستىگىندەگى سونگحلا پروۆينتسياسىندا ونجىلدىقتاعى ەڭ قاتتى سۋ تاسقىنىنان كەم دەگەندە 145 ادام قازا تاپتى، سۋ دەڭگەيى ءۇش مەترگە كوتەرىلدى.
ۇكىمەتتىڭ سەنبى كۇنى جاريالانعان مالىمەتىنە سايكەس، 10 پروۆينتسيادا 3,8 ميلليوننان استام ادام سۋ تاسقىنىنان زارداپ شەكتى.
حاتياي قالاسىنا وتكەن اپتادا ءبىر كۇندە 335 م م جاڭبىر جاۋدى. بۇل - 300 جىلدا ەڭ قاتتى جاۋعان جاڭبىر. بيلىك قازا تاپقاندار سانى كۇرت وسكەنىن مالىمەدەدى.
AFP اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قالالىق اۋرۋحانالاردىڭ بىرىندەگى جۇمىسشىلار ءمايىتحانا تولىپ كەتكەندىكتەن، دەنەلەردى توڭازىتقىش جۇك كولىكتەرىنە اۋىستىرۋعا ءماجبۇر بولدى.
ۇكىمەت جاقىندارىنان ايىرىلعان وتباسىلارعا ەكى ميلليون باتقا دەيىن (62000 دوللار) وتەماقى تولەۋدى قوسا العاندا، كومەك شارالارىن قابىلداۋعا ۋادە بەردى.