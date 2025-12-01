يندونەزيا مەن تايلاندتاعى تابيعي اپات: گۋمانيتارلىق كومەك تالان-تاراجعا تۇسكەن
استانا. KAZINFORM - يندونەزيا مەن تايلاندتا تروپيكالىق داۋىل سالدارىنان 4 ميلليوننان استام تۇرعىن زارداپ شەگىپ، 600 دەن استام ادام كوز جۇمدى. جەرگىلىكتى بيلىك گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ تالان-تاراجعا تۇسكەنىن حابارلادى، دەپ جازدى Sky News.
شري-لانكادا تسيكلوننىڭ كەسىرىنەن 200 دەن استام ادام قايتىس بولدى.
سوڭعى مالىمەت بويىنشا يندونەزيادا كەم دەگەندە 435 ادام، تايلاندتىڭ وڭتۇستىگىندە 170 ادام، ال مالايزيادا ءۇش ادام اۋا رايىنىڭ قولايسىزدىعىنا بايلانىستى كوز جۇمدى. جەكسەنبى كۇنى تۇستەن كەيىن قازا بولعانداردىڭ سانى تەك ەڭ قاتتى زارداپ شەككەن ەكى ەلدە 442 گە جەتتى، اپاتتىڭ كولەمى مەن زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات ءالى انىقتالىپ جاتىر.
تابيعات اپاتىنان 4 ميلليوننان استام ادام زارداپ شەكتى: تايلاندتىڭ وڭتۇستىگىندە ءۇش ميلليونعا جۋىق جانە يندونەزيانىڭ باتىسىندا شامامەن 1,1 ميلليون ادام.
يندونەزيالىق قۇتقارۋشىلار تىكۇشاقتاردى سۋماترا ارالىنداعى وقشاۋلانعان اۋداندارىنا ازىق-تۇلىك پەن ءدارى-دارمەك جەتكىزۋ ءۇشىن پايدالانىپ وتىر. زارداپ شەككەن بىرنەشە اۋداندا بايلانىس ءۇزىلىپ، كەيبىر تەلەكوممۋنيكاتسيالىق ينفراقۇرىلىم زاقىمدانعان. ول اۋماقتارعا كولىكپەن جەتۋ مۇمكىن ەمەس.
جەرگىلىكتى بيلىك گۋمانيتارلىق كومەكتىڭ تالان-تاراجعا تۇسكەنىن حابارلادى. قازىر تۇرعىندار كەز كەلگەن كومەككە مۇقتاج.
قۇتقارۋ جۇمىستارى تاۋلىك بويى جالعاسىپ جاتىر. ءبىراق قيراندىلاردىڭ كوپتىگى مەن كۇردەلى اۋا رايى توتەنشە جاعدايلار قىزمەتىنىڭ جۇمىسىن ايتارلىقتاي قيىنداتىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى يندونەزيا پرەزيدەنتى مەن تايلاندتىڭ پرەمەر-مينيسترىنە كوڭىل ايتۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.