يندونەزيا ماڭىنا الىپ مەتەوريت قۇلادى
استانا. KAZINFORM - يندونەزيا جاعالاۋىنداعى ياۆا تەڭىزىنە ءىرى مەتەوريت قۇلاعاننان كەيىن اسپاندا جارقىل پايدا بولىپ، جارىلىس ەستىلدى.
بۇل تۋرالى Jakarta Globe باسىلىمىنا سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى.
ۇلتتىق زەرتتەۋ جانە يننوۆاتسيا اگەنتتىگى (BRIN) تاراتقان مالىمەتكە سايكەس، اسپان دەنەسى 5-قازان كۇنى ساعات 18:35 پەن 18:39 ارالىعىندا كۋنينگان مەن چيرەبون قالالارىنىڭ ۇستىنەن ۇشىپ ءوتىپ، تەڭىزگە قۇلاعان. بۇل اقپاراتتى كۋاگەرلەردىڭ سوزدەرى مەن بەينەباقىلاۋ كامەرالارىنىڭ جازبالارى راستاعان.
ءيا، بۇل راسىمەن دە كولەمى ۇلكەن مەتەوريت بولدى. ادامدار كورگەن جارىق پەن ەستىگەن جارىلىس تۇرعىندارعا ەشقانداي قاۋىپ توندىرمەيدى، - دەدى BRIN اگەنتتىگىنىڭ استرونومى.
جەرگىلىكتى مەتەورولوگيالىق اگەنتتىك مەتەوريت قۇلاعاننان كەيىن ايماقتا جەر دۇمپۋلەرى بايقالعانىن حابارلادى.
مەتەوريت - عارىشتان كەلگەن تابيعي قاتتى دەنە، ول جەر سياقتى ءىرى اسپان دەنەسىنىڭ بەتىنە تۇسەدى. ولار مينەرالداردان (تاس مەتەوريتتەر)، مەتالداردان (تەمىر مەتەوريتتەر) نەمەسە ارالاس قۇرامنان (تاس-مەتال مەتەوريتتەر) تۇرۋى مۇمكىن.
ال اتموسفەرادا جانىپ ۇلگەرىپ، جەرگە جەتپەيتىن كىشىگىرىم اسپان دەنەلەرى مەتەور نەمەسە «اققان جۇلدىزدار» دەپ اتالادى.
عالىمداردىڭ ايتۋىنشا، جەرگە تۇسكەن بارلىق مەتەوريتتەردىڭ شامامەن 9 پايىزى عانا پلانەتانىڭ بەتىنە جەتەدى. زەرتتەۋلەرگە سايكەس، جىل سايىن ءبىزدىڭ پلانەتاعا جالپى سالماعى 21 توننادان اساتىن مەتەوريتتەر اعىنى تۇسەدى. الايدا ولاردىڭ ىشىندە 100 مىڭ مەتەوريتتىڭ بىرەۋى عانا قيراتۋ كۇشىنە يە. كوپ جاعدايدا جەرگە تۇسكەن مەتەوريتتەردىڭ سالماعى بىرنەشە گراممنان بىرنەشە كيلوگرامعا دەيىن عانا بولادى.