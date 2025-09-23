يندونەزيا گازاعا بىتىمگەرشىلىك كۇشتەرىن جىبەرۋگە دايىن
يندونەزيا پرەزيدەنتى پرابوۆو سۋبيانتو ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىندا ەلىنىڭ گازاعا بىتىمگەرشىلىك كۇشتەرىن جىبەرۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى TRT اقپاراتتىق اگەنتتىگى.
- ايەلدەر مەن بالالاردى قوسا العاندا مىڭداعان جازىقسىز ادام كوز جۇمدى، اشتىق پەن ينفراقۇرىلىمنىڭ قيراۋى بەلەڭ الدى. كوز الدىمىزدا گۋمانيتارلىق اپات بولىپ جاتىر. كىناسىز بەيبىت تۇرعىندارعا قارسى جاسالعان كەز كەلگەن زورلىق-زومبىلىق ارەكەتىن ايىپتايمىز، - دەدى ول.
سۋبيانتو يندونەزيانىڭ قاقتىعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان حالىقارالىق كۇش-جىگەرگە قوسىلۋعا دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بىتىمگەرشىلىك كۇشتەرىن ۇسىنۋعا دايىنبىز. پالەستينا ماسەلەسىنە قاتىستى ەكى مەملەكەت شەشىمىن قولداۋدى جالعاستىرامىز. ەلىمىز يزرايل پالەستينا مەملەكەتىن جانە پالەستينانىڭ تاۋەلسىزدىگىن مويىنداعان ساتتە يزرايل مەملەكەتىن دەرەۋ مويىندايدى جانە يزرايلدىڭ قاۋىپسىزدىگى ءۇشىن بارلىق كەپىلدىكتەردى قولداۋعا دايىن، - دەدى يندونەزيا پرەزيدەنتى پرابوۆو سۋبيانتو.
ايتا كەتەيىك، ۇلى بريتانيا، كانادا، اۆستراليا جانە پورتۋگاليا ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسى قارساڭىندا پالەستينانى رەسمي تۇردە مويىنداعان بولاتىن. وسىدان كەيىن فرانسيا، بەلگيا، مالتا جانە ليۋكسەمبۋرگ سەكىلدى ەلدەر دە پالەستينانى مويىنداعانىن جاريالادى.
قازىرگى تاڭدا ب ۇ ۇ- عا مۇشە مەملەكەتتەردىڭ شامامەن تورتتەن ءۇشى پالەستينانى مويىنداعان. وتكەن جىلى يرلانديا، يسپانيا جانە نورۆەگيا بۇل شەشىمدى رەسمي تۇردە قابىلدادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اراب ەلدەرى باتىستىڭ پالەستينانى مويىنداۋىن قۋانىشپەن قابىلداعانى تۋرالى جازعامىز.
اۆتور باقىتجول كاكەش