يەمەندىك حۋسيتتەر قىزىل تەڭىزدەگى كەمە قاتىناسىنا شابۋىلدى قايتا باستاماق
استانا. KAZINFORM - تاياۋ شىعىستاعى يران توڭىرەگىندەگى شيەلەنىس كۇشەيگەن جاعدايدا جاقىن ارادا شابۋىلدار جاسالۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
يران قولدايتىن يەمەندەگى «انسار اللاح» قوزعالىسى، ياعني يەمەندىك حۋسيتتەر، يزرايلگە جانە قىزىل تەڭىزدەگى كەمە قاتىناسى باعىتتارىنا زىمىراندار مەن ۇشقىشسىز اپپاراتتار ارقىلى شابۋىلداردى قايتا باستاماق. بۇل تۋرالى Associated Press اگەنتتىگى قوزعالىستىڭ ەكى جوعارى لاۋازىمدى وكىلدەرىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
حابارعا قاراعاندا، شەشىم يرانعا قولداۋ كورسەتۋ ماقساتىندا قابىلدانعان. ءبىر وكىل العاشقى سوققى بىرنەشە ساعات ىشىندە جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ وتكەن. الايدا جاريالانعان ساتكە دەيىن قوزعالىس جەتەكشىلىگىنەن رەسمي مالىمدەمە بولماعان.
بۇعان دەيىن حۋسيتتەر دونالد ترامپ اكىمشىلىگىمەن جاسالعان كەلىسىم اياسىندا قىزىل تەڭىزدەگى كەمە قاتىناسىنا شابۋىلدارىن ۋاقىتشا توقتاتقان بولاتىن. بۇل كەلىسىم امەريكاندىق سوققىلاردىڭ قوزعالىس پوزيتسيالارىنا توقتاتىلۋىن قاراستىرعان.
سونىمەن قاتار، 2025-جىلعى قازان ايىنداعى اتىستى توقتاتۋ كەلىسىمى ناتيجەسىندە يزرايل اۋماعىنا جاسالعان شابۋىلدار دا توقتاتىلىپ، گازا سەكتورىنداعى قاقتىعىستار قارقىنى تومەندەگەن ەدى.
ەسكە سالساق، سەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ يزرايل يرانعا سوققى جاساپ، يران سول جاۋاپ رەتىندە سولتۇستىگى مەن ورتالىق يزرايلگە زىمىراندار اتقان.