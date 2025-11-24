ق ز
    16:28, 24 - قاراشا 2025 | GMT +5

    يمانعالي تاسماعامبەتوۆ قىزمەتىنەن كەتەدى

    استانا. KAZINFORM – ۇ ق ش ۇ- نىڭ باس حاتشىسى يمانعالي تاسماعامبەتوۆ وسى اپتادا قىزمەتىنەن كەتەدى. 27-قاراشادا بىشكەكتە ۇيىمنىڭ جارعىلىق ورگاندارىنىڭ وتىرىستارى وتەدى، وندا جاڭا باس حاتشىنىڭ كانديداتۋراسى قارالادى.

    Иманғали Тасмағамбетов
    Фото: Аbai.kz

    «ۇ ق ش ۇ سەسسياسىندا 2026-2029-جىلدارعا ارنالعان ءۇش جىلدىق كەزەڭگە ۇ ق ش ۇ باس حاتشىسىنىڭ كانديداتۋراسىن قاراۋ جوسپارلانعان»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.

    ۇجىمدىق قاۋىپسىزدىك تۋرالى شارت ۇيىمى (ۇ ق ش ۇ) - ايماقتىق حالىقارالىق ۇيىم، بەيبىتشىلىكتى، حالىقارالىق جانە وڭىرلىك قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ، سونداي-اق، مۇشە مەملەكەتتەردىڭ تاۋەلسىزدىگىن، اۋماقتىق تۇتاستىعى مەن ەگەمەندىگىن ۇجىمدىق تۇردە قورعاۋ ماقساتىندا قۇرىلعان اسكەري-ساياسي وداق. ۇ ق ش ۇ قۇرامىنا ارمەنيا، بەلارۋس، قازاقستان، قىرعىزستان، رەسەي جانە تاجىكستان كىرەدى.

    يمانعالي تاسماعامبەتوۆ ۇ ق ش ۇ- نى 2023-جىلعى 1-قاڭتاردان بەرى باسقارىپ كەلەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
