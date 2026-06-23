فيليپپيندەگى مەكتەپتە اتىستان ءۇش وقۋشى قازا تاپتى
استانا. KAZINFORM - فيليپپيننىڭ ورتالىق بولىگىندەگى مەكتەپتە بولعان اتىستان ءۇش وقۋشى قازا تاۋىپ، كەمىندە 20 ادام جاراقات الدى. بۇل تۋرالى Associated Press اگەنتتىگى حابارلادى.
پوليتسيانىڭ مالىمەتىنشە، تاپانشامەن قارۋلانعان 14 جانە 15 جاستاعى ەكى وقۋشى دۇيسەنبى كۇنى تاكلوبان قالاسىنداعى San Jose National High School مەكتەبىندە وق جاۋدىرعان. كۇدىكتىلەر ۇستالدى. كۇدىكتىلەر دە، قۇرباندار دا وسى مەكتەپتىڭ وقۋشىلارى بولعان.
پوليتسيا جارالانعان 20 ادامنىڭ 15 ى وق جاراقاتىن العانىن حابارلادى. ولاردىڭ اراسىندا باسىنان وق تيگەن جانە اۋرۋحانادا جاتقان وقۋشى دا بار. قالعاندارى قاۋىپتەن قاشىپ بارا جاتىپ، تەرەزەدەن سەكىرىپ نەمەسە قۇلاپ جاراقات العان.
1500 دەن استام وقۋشىسى بار مەملەكەتتىك مەكتەپتەگى اتىستىڭ سەبەپتەرىن انىقتاۋ ءۇشىن تەرگەۋ باستالدى. وڭىرلىك پوليتسيا باسشىسى دجەيسون كاپويدىڭ ايتۋىنشا، جاقىن دوس بولعان ەكى كۇدىكتى العاشقى جاۋاپ الۋ كەزىندە مەكتەپتە بۋللينگكە ۇشىراعاندارىن ايتقان.
ولاردىڭ بۇرىن سوتتىلىعى بولماعان. كۇدىكتىلەردىڭ ءبىرى شابۋىل كەزىندە پايدالانعان 9 م م تاپانشانى پوليتسيا قىزمەتكەرى بولىپ جۇمىس ىستەيتىن اپكەسىنەن العان. قازىر وعان قاتىستى دا تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. ەكىنشى كۇدىكتى 38 كاليبرلى ريەۆولۆەر قولدانعان. دجەيسون كاپويدىڭ سوزىنشە، مەكتەپتىڭ بىرنەشە كىرەبەرىسى مەن شىعابەرىسىن ءبىر عانا كۇزەتشى باقىلاعاندىقتان، ولار قارۋدى مەكتەپ اۋماعىنا وڭاي الىپ كىرگەن.
- كۇدىكتىلەر ەكى سىنىپقا كىرگەن. ءبىرىنشى سىنىپتا اتىس باستالعاننان كەيىن بالالار جان-جاققا قاشقان، ال كۇدىكتىلەر كەيبىر قۇربانداردى ەكىنشى سىنىپقا دەيىن قۋعان سياقتى، - دەدى دجەيسون كاپوي جۋرناليستەرگە.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازا تاپقاندار مەن جارالانعانداردىڭ باسىم بولىگى قىز بالالار بولعان. پوليتسيا وقيعا ورنىنان كەمىندە 40 وق ءدارىسىن تاپقان.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە جاريالانعان ۆيدەولاردىڭ بىرىندە جابىق سىنىپتا پارتالاردىڭ استىنا جاسىرىنعان وقۋشىلاردىڭ ايقايلاپ، جىلاعان داۋىستارى ەستىلەدى. سىرتتان وق اتىلعان دىبىستار شىققان. كەيبىر وقۋشىلار انالارىنا تەلەفون سوققان. باسقا ۆيدەولاردا قاتتى قورىققان وقۋشىلاردىڭ مەكتەپ اۋماعىنان جاپپاي شىعىپ بارا جاتقانى، ءبىر-ءبىرىن قۇشاقتاپ تۇرعانى كورىنەدى.
كۇدىكتىلەردىڭ ءبىرى شابۋىلدان كەيىن مەكتەپ ىشىندە ۇستالعان. ال ەكىنشىسى قاشىپ كەتىپ، جاقىن ماڭداعى ۇيلەردىڭ بىرىنە جاسىرىنعان جەرىنەن قولعا تۇسكەن.
ايتا كەتەيىك، وسىدان ون كۇن بۇرىن ا ق ش-تىڭ ميدلەند قالاسىندا بولعان اتىس كەزىندە ەكى ادام مەرت بولىپ، تاعى 10 ادام جاراقات الدى.