فيليپپيندەگى جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - فيليپپيننىڭ وڭتۇستىگىندەگى مينداناو ارالى جاعالاۋىندا 8-ماۋسىمدا بولعان ماگنيتۋداسى 7,8 بولاتىن جويقىن جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى كەمىندە 78 ادامعا جەتتى. تاعى 30 ادام ءىز-ءتۇزسىز جوعالىپ كەتكەن، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى تابيعي اپاتتار قاۋپىن ازايتۋ جانە ولاردىڭ سالدارىن جويۋ جونىندەگى ۇلتتىق كەڭەس مالىمدەدى.
كەڭەستىڭ دەرەگىنشە، جەر سىلكىنىسى 357 مىڭنان استام ءۇي شارۋاشىلىعىنا نەمەسە شامامەن 1,5 ميلليون ادامعا اسەر ەتكەن. قازىرگى ۋاقىتتا 47 ەۆاكۋاتسيالىق ورتالىقتا 22 مىڭعا جۋىق ادام ورنالاستىرىلعان.
شامامەن 74,7 مىڭ تۇرعىن ءۇي زاقىمدانعان، ونىڭ ىشىندە 13,7 مىڭى تولىق قيراعان. جالپى سانى 774 ينفراقۇرىلىم نىسانى ءبۇلىنىپ، كەلتىرىلگەن شىعىن كولەمى 1,29 ميلليارد فيليپپين پەسوسىن (شامامەن 21,3 ميلليون اقش دوللارى) قۇرادى.
اۋىل شارۋاشىلىعىنا كەلتىرىلگەن شىعىن 29,8 ميلليون پەسوعا (شامامەن 493 مىڭ ا ق ش دوللارى) باعالانىپ وتىر.
فيليپپيننىڭ ۆۋلكانولوگيا جانە سەيسمولوگيا ينستيتۋتىنىڭ مالىمەتىنشە، تەكتونيكالىق جەر سىلكىنىسى 8-ماۋسىم كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن ساعات 07:37-دە تىركەلگەن.
جەراستى دۇمپۋلەرىنىڭ ەپيتسەنترى مينداناو ارالىنداعى سارانگاني پروۆينسياسىنىڭ مااسيم قالاسىنان وڭتۇستىك-باتىسقا قاراي 32 شاقىرىم جەردە ورنالاسقان. جەر سىلكىنىسىنىڭ وشاعى 33 شاقىرىم تەرەڭدىكتە بولعان.
فيليپپيندە سەيسميكالىق بەلسەندىلىك ءجيى بايقالادى، ويتكەنى ەل «تىنىق مۇحيتىنىڭ وتتى بەلدەۋى» دەپ اتالاتىن ايماقتا ورنالاسقان. تەكتونيكالىق پليتالاردىڭ ءتۇيىسۋ ايماعى بولىپ سانالاتىن بۇل ءوڭىر ءجيى جەر سىلكىنىستەرى مەن جانارتاۋ اتقىلاۋلارىمەن ەرەكشەلەنەدى.
ەسكە سالا كەتسەك، 8-ماۋسىم كۇنى فيليپپيندە 7,8 بالدىق ءزىلزالادان كەيىن سۋنامي قاۋپى جاريالانعانىن جازدىق. ودان كەيىن جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 55 كە جەتكەنى حابارلاندى.