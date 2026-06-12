فيليپپيندەگى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 55 كە جەتتى
استانا. KAZINFORM - فيليپپيننىڭ مينداناو ارالىنىڭ جاعالاۋىنداعى جەر سىلكىنىسىنەن 1120 ادام جاراقات الىپ، كەم دەگەندە 55 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
ۇلتتىق اپات قاۋپىن ازايتۋ جانە باسقارۋ كەڭەسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ارالدا ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى ءالى ءجۇرىپ جاتىر.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، جەر سىلكىنىسى مينداناو ارالىنداعى مەكتەپتەر، اۋرۋحانالار جانە تۇرعىن ۇيلەردى قوسا العاندا، شامامەن 1900 عيماراتقا زاقىم كەلتىردى. ولاردىڭ 1500 ءى تولىعىمەن قيرادى.
حەنەرال-سانتوس قالاسىندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى. حالىقارالىق اۋەجايعا زاقىم كەلتىرىلىپ، بۇل رەيستەردىڭ توقتاتىلۋىنا اكەپ سوقتى.
بۇعان دەيىن فيليپپيندە 7,8 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولىپ، سۋنامي قاۋپى جاريالانعانىن حابارلاعان ەدىك.