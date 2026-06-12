KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    فيليپپيندەگى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 55 كە جەتتى

    استانا. KAZINFORM - فيليپپيننىڭ مينداناو ارالىنىڭ جاعالاۋىنداعى جەر سىلكىنىسىنەن 1120 ادام جاراقات الىپ، كەم دەگەندە 55 ادام قازا تاپتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.

    ا
    Фото: Синьхуа

    ۇلتتىق اپات قاۋپىن ازايتۋ جانە باسقارۋ كەڭەسىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، ارالدا ىزدەۋ-قۇتقارۋ جۇمىستارى ءالى ءجۇرىپ جاتىر.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، جەر سىلكىنىسى مينداناو ارالىنداعى مەكتەپتەر، اۋرۋحانالار جانە تۇرعىن ۇيلەردى قوسا العاندا، شامامەن 1900 عيماراتقا زاقىم كەلتىردى. ولاردىڭ 1500 ءى تولىعىمەن قيرادى.

    حەنەرال-سانتوس قالاسىندا توتەنشە جاعداي جاريالاندى. حالىقارالىق اۋەجايعا زاقىم كەلتىرىلىپ، بۇل رەيستەردىڭ توقتاتىلۋىنا اكەپ سوقتى.

    بۇعان دەيىن فيليپپيندە 7,8 بالدىق جەر سىلكىنىسى بولىپ، سۋنامي قاۋپى جاريالانعانىن حابارلاعان ەدىك.

    الەم
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور