فيليپپيندە كۇشتى جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى ارتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن تاڭەرتەڭ فيليپپيندە بولعان 7,8 بالدىق جەر سىلكىنىسىنەن قازا تاپقاندار سانى 15 ادامعا جەتتى، دەپ حابارلايدى Al Jazeera.
بۇعان دەيىن ءۇش ادامنىڭ قازا تاپقانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن. سونداي-اق شامامەن 130 ادام جاراقات الدى.
فيليپپين جانارتاۋ تانۋ جانە سەيسمولوگيا ينستيتۋتىنىڭ (PHIVOLCS) مالىمەتىنشە، العاشقى جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن ءبىر ساعاتتان استام ۋاقىتقا سوزىلعان افتەرشوكتار بولدى.
مينداناونىڭ وڭتۇستىگىندەگى 722 مىڭعا جۋىق ادام تۇراتىن گەنەرال-سانتوس قالاسى ەڭ قاتتى زارداپ شەكتى.
ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسى افتەرشوك قاۋپىنە بايلانىستى تۇرعىنداردى زاقىمدالعان عيماراتتار مەن ينفراقۇرىلىمنان اۋلاق جۇرۋگە شاقىردى.
جەر سىلكىنىسى ەلدەگى مەملەكەتتىك مەكتەپتەردە جاڭا وقۋ جىلى باستالعان كۇنى بولدى. Philippine News Agency مەملەكەتتىك اقپارات اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اپات شامامەن 3,2 ميلليون وقۋشىعا، سونداي-اق 128 مىڭ مۇعالىم مەن قىزمەتكەرگە اسەر ەتتى.
جەر سىلكىنىسىنەن كەيىن كوپ ۇزاماي تىنىق مۇحيتى سۋنامي تۋرالى ەسكەرتۋ ورتالىعى فيليپپين جاعالاۋىنىڭ كەي بولىكتەرىندە بيىكتىگى ءۇش مەترگە دەيىن، ال يندونەزيا مەن مالايزيانىڭ كەي بولىكتەرىندە بيىكتىگى ءبىر مەترگە دەيىن جەتەتىن تولقىندار بولۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتتى. كەيىنىرەك سۋنامي قاۋپى نەگىزىنەن وتكەنى تۋرالى حابارلاندى.
جاپونيادا دا سۋنامي تۋرالى ەسكەرتۋ جاريالاندى، الايدا جاپونيا مەتەورولوگيالىق اگەنتتىگى ونى سەگىز ساعاتتان كەيىن جويدى.
وسىعان دەيىن گرەكيانىڭ ەۆبەيا ارالىندا ماگنيتۋداسى 4,9 بولاتىن جەر سىلكىنىسى تىركەلدى.