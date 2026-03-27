يلينسكي وتاندىق الپينيزمگە ايرىقشا كوڭىل بولگەنى ءۇشىن توقايەۆقا العىس ايتتى
استانا. KAZINFORM - ەرۆاند يلينسكي اتقارعان قىزمەتىنە جوعارى باعا بەرىپ، وتاندىق الپينيزمگە ايرىقشا كوڭىل بولگەنى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ونىڭ سوزىنشە، ءبىزدىڭ تابىسىمىزدى شەتەلدىك الپينيستەر دە مويىندايدى.
- مۇنى قازاقستان الپينيستەر قاۋىمى جەتكەن جەتىستىكتەردىڭ مەملەكەت دەڭگەيىندە تانىلۋى دەپ تۇسىنەمىن. شىن مانىندە، ءبىزدىڭ تابىسىمىزدى شەتەلدىك الپينيستەر دە مويىندايدى. وسىعان كۋا بولعانىما قۋانىشتىمىن، - دەدى ۇلتتىق قۇرامانىڭ تالىمگەرى.
بۇدان بۇرىن پرەزيدەنت توقايەۆ ۇكىمەتتىڭ الدىندا الپينيزمدى سپورتتىڭ ءبىر ءتۇرى رەتىندە جان-جاقتى دارىپتەۋ مىندەتى تۇرعانىن ايتتى.