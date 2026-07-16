ديپلومىن جىرتقان تۇلەك قاماۋعا الىندى
استانا. قازاقپارات - ديپلومىن كوپشىلىك الدىندا جىرتقانداي بولعان تۇلەك 5 تاۋلىككە قامالدى، دەپ حابارلايدى kznews.kz.
الەۋمەتتىك جەلىدە ديپلوم تابىستاۋ راسىمىندە جاس جىگىتتىڭ جاڭا عانا العان ديپلومىن كوپشىلىكتىڭ كوزىنشە جىرتىپ، وعان كۇلىپ تۇرعان ءساتى تۇسىرىلگەن ۆيدەو كەڭىنەن تاراعان بولاتىن. وقيعا قوعامدا قىزۋ تالقىلانىپ، ءتۇرلى پىكىر تۋعىزدى.
كەيىن تۇلەك ارنايى ۆيدەوۇندەۋ جاريالاپ، شىنايى ديپلومدى ەمەس، الدىن الا دايىندالعان مۇقابانىڭ كوشىرمەسىن پايدالانعانىن ايتىپ، جۇرتشىلىقتان كەشىرىم سۇرادى.
سوعان قاراماستان، اتالعان وقيعا بويىنشا تەكسەرۋ جۇرگىزىلىپ، ونىڭ ناتيجەسىندە جاس جىگىت اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى. سوت شەشىمىمەن ول 5 تاۋلىككە اكىمشىلىك قاماۋعا الىندى.