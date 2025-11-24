يلون ماسكتىڭ شىعىنداردى قىسقارتۋ ءۇشىن تيىمدىلىك دەپارتامەنتى جوباسىن تاراتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ تيىمدىلىك جونىندەگى دەپارتامەنتى (DOGE) وكىلەتتىك مەرزىمى اياقتالۋعا سەگىز اي قالعاندا تاراتىلدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
پەرسونالدى باسقارۋ باسقارماسىنىڭ (OPM) ديرەكتورى سكوتت كۋپوردىڭ ايتۋىنشا، پرەزيدەنت دونالد ترامپتىڭ ەكىنشى مەرزىمىنىڭ العاشقى ايلارىندا ۇستەمدىك ەتكەن ميللياردەر يلون ماسك باسقاراتىن شىعىنداردى قىسقارتۋ اگەنتتىگى DOGE ەندى «جوق» جانە كەڭسەنىڭ كوپتەگەن فۋنكتسيالارىن فەدەرالدى ۇكىمەتتىڭ كادرلىق اگەنتتىگى ءوز موينىنا الدى.
- شىندىعىندا، DOGE ورتالىقتاندىرىلعان باسشىلىققا يە بولماۋى مۇمكىن. ءبىراق DOGE مىندەتتەرى وزگەرىسسىز قالادى: الاياقتىقپەن، ىسىراپشىلدىقپەن جانە تەرىس پايدالانۋمەن كۇرەسۋ، فەدەرالدى جۇمىس كۇشىن قايتا قۇرۋ جانە تيىمدىلىكتى ارتتىرۋ، - دەپ جازدى سكوتت كۋپور.
DOGE فەدەرالدى اگەنتتىكتەردىڭ بيۋدجەتىن قىسقارتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەدى جانە فەدەرالدى قىزمەتكەرلەردى جۇمىستان شىعارۋمەن اينالىستى.
بۇعان دەيىن اقپان ايىنداعى جاعداي بويىنشا ميللياردەر يلون ماسك باسقاراتىن DOGE اقش بيۋدجەتىن جالپى العاندا 65 ميلليارد دوللار ۇنەمدەگەنىن مالىمدەگەنى حابارلانعان بولاتىن.