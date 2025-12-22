يلون ماسكتىڭ بايلىعى رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتتى
الەمنىڭ ەڭ باي ادامى يلون ماسك ساناۋلى كۇندەردىڭ ىشىندە داۋلەتىن تاعى 150 ميلليارد دوللارعا جۋىق سوماعا ەسەلەدى. Forbes جۋرنالى ميللياردەردىڭ جاعدايى 749 ميلليارد دوللارعا جەتكەنىن مالىمدەپ، بۇل ءوسىمنىڭ باستى سەبەبىن ءتۇسىندىردى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
Forbes باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل بايلىقتى ەسەپتەۋ ادىستەمەسىنىڭ قايتا قارالۋىنان بولعان. بۇعان دەلاۆەر شتاتى جوعارعى سوتىنىڭ شەشىمى نەگىز بولدى. سوت ماسكتىڭ 2018 -جىلى Tesla اكسيالارى بويىنشا العان وپتسيوندارىنا قاتىستى بۇرىنعى ۇكىمنىڭ كۇشىن جويدى.
بۇل وپتسيونداردىڭ قۇنى شامامەن 139 ميلليارد دوللارعا باعالانادى. سوت پروتسەستەرى ءجۇرىپ جاتقان ۋاقىتتا Forbes بۇل سومانىڭ تەك جارتىسىن عانا ەسەپكە الىپ كەلگەن بولاتىن. ەندى سوت شەشىمىنەن كەيىن وپتسيوندار تولىق كولەمدە ەسەپكە الىنىپ، ناتيجەسىندە ماسكتىڭ بايلىعى رەكوردتىق كورسەتكىشكە جەتتى.
يلون ماسك بايلىعىنىڭ ءوسۋ ديناميكاسى:
2021 -جىلعى قاڭتار - 190 ميلليارد دوللار؛
2021 -جىلعى قىركۇيەك - 200 ميلليارد دوللار؛
2021 -جىلعى قاراشا - 300 ميلليارد دوللار؛
2024 -جىلعى جەلتوقسان - 400 ميلليارد دوللار؛
2025 -جىلعى قازان - 500 ميلليارد دوللار؛
2025 -جىلعى جەلتوقساننىڭ باسى - 677 ميلليارد دوللار؛
قازىرگى ۋاقىتتا - 749 ميلليارد دوللار.
وسىلايشا، SpaceX پەن Tesla كومپانيالارىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى ءارى يەسى يلون ماسك Forbes جۋرنالىنىڭ نۇسقاسى بويىنشا الەمدەگى ەڭ باي ادام مارتەبەسىن نىق ساقتاپ تۇر.
قىرمىزى جۇماعالي قىزى
egemen.kz